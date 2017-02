Il prossimo 07 novembre ci sarà la sfida tra Murray e Federer in favore dell’Unicef

Andy Murray e Roger Federer giocheranno un match di esibizione in favore dell’UNICEF per raccogliere i fondi per l’organizzazione benefica.

L’incontro si svolgerà presso la SSE Hydro Arena di Glasgow il prossimo 7 novembre. Al prezzo di 25 sterline si potrà godere della partita tra due grandi campioni e contribuire ad una buona causa.