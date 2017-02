Kristina Kucova non ci sarà in Fed Cup contro l’Italia. La Kucova è sotto antibiotici da un settimana per colpa dei denti del Giudizio

Un nostro caro amico giornalista slovacco ci ha appena comunicato la formazione ufficiale slovacca che sfiderà da sabato prossimo l’Italia in Fed Cup a Forlì.

“Kristina mi ha appena comunicato per telefono la sua decisione di non essere pronta per la sfida contro l’Italia.”

Al via quindi Cepelova, Sramkova, Hantuchova, Ka. Schmiedlova.

La Kucova è sotto antibiotici da un settimana, dopo l’estirpazione dei denti del giudizio (in precedenza era stata ferma per diverso tempo per il problema al ginocchio). “Kristina mi ha detto, che Acapulco è un obiettivo realistico (poi Indian Wells e Miami), non giocherà quindi a Dubai”.

Un Grazie alla Slovak News Agency SITA