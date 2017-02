ATP Sofia: Andreas Seppi conquista il secondo turno e ora sfiderà Steve Darcis

Andreas Seppi conquista il secondo turno nel torneo ATP 250 di Sofia (e482.060, hard indoor).

L’azzurro ha sconfitto in tre set Damir Dzumhur, 24 anni, n.81 ATP, con il risultato di 76 (3) 36 63 dopo 1 ora e 55 minuti di partita.

Al secondo turno Andreas Seppi sfiderà Steve Darcis, classe 1984, n.59 ATP.

Seppi dopo aver vinto il primo set al tiebreak per 7 punti a 3 e persa la seconda frazione per 6 a 3, dopo aver subito due break, nel terzo set si portava sul 2 a 1 e servizio a disposizione.

Nel quarto game però l’azzurro cedeva a 0 il turno di battuta.

Sul 2 pari nuovo break di Andreas (a 15), con la complicità del bosniaco che commetteva diversi errori e anche un doppio fallo sul 15-30.

Seppi concedeva poi soltanto due punti nei restanti due turni di battuta, prima di piazzare un nuovo break nel nono game (a 30 dal 30 a 0), chiudendo la contesa per 6 a 3.

La partita punto per punto



ATP Sofia Damir Dzumhur Damir Dzumhur 6 6 3 Andreas Seppi Andreas Seppi 7 3 6 Vincitore: A. SEPPI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 A. Seppi 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 3-5 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-3 → 2-4 D. Dzumhur 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-2 → 2-3 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 D. Dzumhur 0-15 15-15 15-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Dzumhur 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 5-3 → 6-3 D. Dzumhur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. Seppi 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 df 4-2 → 4-3 D. Dzumhur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Seppi 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 D. Dzumhur 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* ace 6-6 → 6-7 A. Seppi 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 6-5 → 6-6 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df ace 3-5 → 4-5 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 D. Dzumhur 15-0 ace 30-0 40-0 1-3 → 2-3 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 D. Dzumhur 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

D. Dzumhur – A. Seppi

01:54:56

5 Aces 7

9 Double Faults 2

65% 1st Serve % 47%

42/60 (70%) 1st Serve Points Won 33/45 (73%)

16/33 (48%) 2nd Serve Points Won 26/51 (51%)

3/7 (43%) Break Points Saved 4/8 (50%)

15 Service Games Played 15

12/45 (27%) 1st Return Points Won 18/60 (30%)

25/51 (49%) 2nd Return Points Won 17/33 (52%)

4/8 (50%) Break Points Won 4/7 (57%)

15 Return Games Played 15

58/93 (62%) Total Service Points Won 59/96 (61%)

37/96 (39%) Total Return Points Won 35/93 (38%)

95/189 (50%) Total Points Won 94/189 (50%)

81 Ranking 75

24 Age 32

Sarajevo, Bosnia-Herzegovina Birthplace Bolzano, Italy

Sarajevo, Bosnia-Herzegovina Residence Caldaro, Italy

5’9″ (175 cm) Height 6’3″ (190 cm)

154 lbs (70 kg) Weight 165 lbs (75 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2011 Turned Pro 2002

1/2 Year to Date Win/Loss 4/1

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 3

$1,184,271 Career Prize Money $8,325,128