Maria Sharapova: “Il mio regalo più grande sarà quello di ritrovare lo sport che amo”

Quando si gode di un’agiatezza paragonabile a quella di Maria Sharapova, può risultare addirittura difficile stilare una lista di desideri “materiali” come possibili regali di compleanno.

La ex-numero-uno del mondo nonché campionessa in carriera di cinque tornei dello Slam, attualmente costretta all’inattività a causa dell’oramai celebre squalifica per doping che terminerà il 26 aprile 2017 (pochi giorno dopo il suo trentesimo compleanno, il 19 aprile), ai microfoni di RT Magazine ha per l’appunto dichiarato: “Il mio regalo più grande sarà quello di ritrovare lo sport che amo e poter tornare sui campi da cui sono lontana da così tanto tempo”.

“Ad essere sincera, il mio regalo di compleanno è arrivato in anticipo l’anno scorso, quando sono venuta a sapere che sarei potuta tornare a giocare a tennis ad aprile. E’ stata la prima cosa che ho detto alla mia famiglia”, ha dichiarato la ventinovenne, che ha poi spiegato come la dimensione materialistica non rappresenti adesso il centro della sua vita -nonostante Masha non rinneghi certo alcune sfaccettature della stessa.

“Non esiste nulla che vorrei di più, per il mio compleanno che tornare di nuovo in campo. Guardando indietro negli anni, quando senz’altro non sarebbe stata questa la situazione, avrei pensato a cose materiali visto che amo i regali, donare e ricevere. Sono un po’ come una bambina che si sveglia la mattina di Natale”, ha detto la siberiana.

Il rientro ufficiale della Sharapova avverrà comunque il 26 aprile, per l’appunto, sulla terra rossa del torneo di Stoccarda.

