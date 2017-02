La Squalifica di Camila Giorgi. Ecco le motivazioni della sentenza

Ecco le motivazioni del Tribunale Federale che ha squalificato Camila Giorgi per nove mesi in seguito alla decisione di non rispondere alla convocazione per il match di Fed Cup fra Spagna e Italia dell’aprile 2016.

Alla giocatrice è stata inoltre comminata una multa di 30.000 euro. La Giorgi non potrà dunque prendere parte ad attività nazionali che si svolgano sotto l’egida della Fit.

Ecco le motivazioni della sentenza CliccaQUI

Undici pagine con le quali il Tribunale ha ricostruito l’intera vicenta nei rapporti tra Camila e la federazione.



Ecco un passaggio della sentenza