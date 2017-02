Michael Llodra annoiato dal tennis di oggi: “Mi annoia guardare le partite di tennis perché oggi i giocatori giocano tutti allo stesso modo”

Il francese Michael Llodra che si è ritirato da qualche tempo ha parlato del tennis attuale.

“Mi annoia guardare le partite di tennis perché oggi i giocatori giocano tutti allo stesso modo. Le superfici sono state rallentate molto, in modo che gli scambi durino tantissimo.”

“Dopo 10 minuti che guardo una partita mi sono già stancato perchè non è un tennis spettacolare. Voglio vedere i giocatori con diversi stili, divertirmi per una volèe o per un bel passante. Ora è tutto piatto. Nel 2008 abbiamo potuto vedere Jo -Wilfried Tsonga in Australia, che ha cercato di cambiare il suo gioco venendo molto di più a rete anche se quello non era il suo stile preferito”.