Challenger Budapest: Si ritira il n.1 del seeding Lacko. Quinzi entra in tabellone

Gianluigi Quinzi è entrato nel tabellone principale del torneo challenger di Budapest.

Grazie al ritiro di Lukas Lacko, n.1 del seeding. che ha dato forfait per un problema al collo, il marchigiano è entrato nel main draw come lucky loser.

L’azzurro sfiderà domani il giocatore di casa Attila Balazs, classe 1988, n.283 ATP.

Il programma di domani

Centre Court – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Casper Ruud vs [7] Duckhee Lee

2. [1] Julian Knowle / Jurgen Melzer vs Andrey Golubev / Hsien-Yin Peng (non prima ore: 12:00)

3. [6] Norbert Gombos vs [WC] Mate Valkusz (non prima ore: 13:00)

4. Yannik Reuter vs [LL] Edward Corrie OR [WC] Zsombor Piros

5. [LL] Gianluigi Quinzi vs [WC] Attila Balazs (non prima ore: 17:00)

6. Lorenzo Giustino vs Marton Fucsovics

7. [WC] Attila Balazs / Gergely Kisgyorgy vs [2] Roman Jebavy / Igor Zelenay

Court 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Joris De Loore vs Marc Sieber

2. [Q] Michal Przysiezny vs Mirza Basic

3. Franko Skugor vs Ilya Ivashka (non prima ore: 13:00)

4. Vaclav Safranek vs [3] Marius Copil

5. Tomasz Bednarek / Joran Vliegen vs Blaz Kavcic / Franko Skugor (non prima ore: 16:00)

6. Alessandro Motti / Luca Vanni vs Thomas Fabbiano / Rameez Junaid

7. [4] Kevin Krawietz / Gero Kretschmer vs Marin Draganja / Tomislav Draganja