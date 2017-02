Mano leggera per Denis Shapovalov. Dichiara l’arbitro Gabas “Era sotto shock e pieno di rimorso quando è venuto a scusarsi”

Mano leggera per Il 17enne canadese Denis Shapovalov multato di $7.000 dopo aver involontariamente colpito in volto con una pallina l’arbitro Arnaud Gabas durante la sfida contro la Gran Bretagna in Coppa Davis.

Gabas subito dopo essere stato colpito è andato all’ospedale per accertamenti all’occhio e nessun danno è stato riscontrato alla cornea o retina ma solo un forte ematoma all’occhio sinistro. Farà comunque ulteriori accertamenti in Francia col suo dottore personale nella giornata di oggi.

Gabas ha anche dichiarato: “Era sotto shock e pieno di rimorso quando è venuto a scusarsi. Comunque per fortuna ora sto bene, prendo gli antidolorifici ma al mio ritorno in Francia vedrò uno specialista. Sono stato due ore in ospedale poi sono tornato in albergo a vedere il Super Bowl, avevo bisogno di calmarmi”.