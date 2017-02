Davis Cup: Argentina vs Italia 2-3. Fabio Fognini unico! L’azzurro rimonta una partita che sembrava persa e porta il punto decisivo. L’Italia ai quarti di finale

Un Fabio Fognini dai due volti regala la qualificazione ai quarti di finale di Davis Cup all’Italia.

Il tennista ligure ha sconfitto dopo un match maratona e rimontando due set di svantaggio l’argentino Guido Pella, classe 1990, n.80 del mondo, con il risultato di 26 46 63 64 62 dopo 4 ore e 15 minuti di partita.

L’Italia quindi batte l’Argentina per 3 a 2 a Buenos Aires (terra) e sfiderà dal 7 al 9 Aprile nei quarti di finale Il Belgio in trasferta.

Primo set: Partiva malissimo Fognini che sul 30 pari commetteva due doppi falli consecutivi e subiva il break.

Nel terzo game l’azzurro perdeva anche una volta la battuta (a 30), con Pella che si portava sul 3 a 0 pesante.

Nel quarto game Fabio mancava quattro palle break, con Pella che si salvava e si portava sul 4 a 0.

Sull’1 a 5 l’azzurro annullava due palle set (una con un ace) e teneva in qualche modo il servizio.

Nel game successivo però Guido non aveva problemi alla battuta (game tenuto a 0) e chiudeva la prima frazione per 6 a 2, con Fognini che sulla palla set commetteva l’ennessimo gratuito di diritto.

Secondo set: Il ligure nel quarto game conquistava il primo break dell’incontro e si portava sul 3 a 1.

Sul 3 a 1 però l’azzurro sul 30 pari commetteva un gratuito di diritto e poi sulla palla break, Pella metteva a segno un colpo in recupero incredibile regalandosi il controbreak.

Sul 3 pari Fognini giocava un pessimo game al servizio (perso a 30) commettendo 4 errori gratuiti, tra cui due doppi falli nel primo punto e sulla palla break.

Sul 4 a 3 l’argentino annullava altre due palle break e teneva la battuta.

Sul 5 a 4 Pella impegnato a servire per il secondo set, sul 30 pari, approfittava di un altro errore di rovescio di Fognini e poi sulla palla set piazzava un ace esterno portando a casa la frazione per 6 a 4.

Terzo set: L’azzurro sull’1 pari annullava tre delicate palle break.

Sul 2 pari Fabio era bravo ancora ad annullare un altro break point.

Sul 4 a 3 in favore del n.1 italiano arrivava la svolta della frazione, con Fognini che alla sesta palla break del game e dopo una bella palla corta sul break point, otteneva l’agognato break.

Nel gioco successivo il ligure era perfetto, teneva a 0 il turno di battuta, e con un ace sulla palla set chiudeva il parziale per 6 a 3.

Quarto set: Fabio nel secondo gioco, dal 15-40, annullava due palle break e poi con autorità nel game seguente piazzava il break a 15.

Sul 3 a 1 era l’azzurro che mancava una palla per il doppio break e poi era bravo ad annullare nel game successivo, sul 3 a 2, tre palle per il controbreak, anche dopo alcune concessioni di Pella e teneva la battuta.

Nel decimo gioco, sul 5 a 4, il ligure andava a servire per la frazione.

L’azzurro teneva a 30 il turno di servizio e conquistava il parziale per 6 a 4, con Pella che sulla palla set commetteva un errore gratuito di rovescio.

Quinto set: Il tennista ligure dopo aver mancato due palle break nel primo game, strappava il servizio al suo avversario sul 2 pari, quando giocava un ottimo gioco e brekkava a 15 l’argentino, che sulla palla break mandava lungo il diritto.

Sul 3 a 2 Fognini annullava una delicatissima palla break (con uno smash vincente) e dopo aver piazzato un fondamentale ace teneva il servizio portandosi sul 4 a 2.

Nel settimo game Pella sembrava decisamente fiacco e commetteva diversi errori gratuiti. Fabio era bravo ad approfittarne e piazzare il doppio break (ai vantaggi).

Nel game successivo, sul 5 a 2, l’azzurro manteneva a 15 la battuta e con un servizio vincente chiudeva la rimonta per 6 a 2 e qualificava l’Italia per i quarti di finale.

Il Match point

Che lotta e che lottatore @fabiofogna! Recupera da 2 set a 0 e regala il punto decisivo all'Italia!🇦🇷2-3🇮🇹 Si va ai quarti di #DavisCup! pic.twitter.com/lhrbp8er3A — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) 6 febbraio 2017

La partita punto per punto