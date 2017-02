ATP Quito: Risultati Turno Decisivo Quali. Federico Gaio batte in rimonta Marco Cecchinato e centra il main draw

Questi i risultati con il Live dettagliato dal torneo ATP 250 di Quito.

Federico Gaio ha centrato l’ingresso nel tabellone principale nel torneo ATP 250 di Quito.

Nel turno decisivo delle qualificazioni il 24enne faentino, terza testa di serie, si è imposto per 67(3) 76(5) 64, dopo oltre due ore e mezza di partita su Marco Cecchinato.

Main Draw

(1) Karlovic, Ivo vs Bye

Martin, Andrej vs Estrella Burgos, Victor

Souza, Joao vs (Q) Gaio, Federico

Melzer, Gerald vs (6) Zeballos, Horacio

(4) Bellucci, Thomaz vs Bye

Gimeno-Traver, Daniel vs (WC) Tipsarevic, Janko

Becker, Benjamin vs Giraldo, Santiago

(WC) Gomez, Emilio vs (8) Olivo, Renzo

(5) Dolgopolov, Alexandr vs Ram, Rajeev

Kicker, Nicolas vs Andreozzi, Guido

(Q) Velotti, Agustin vs (PR) Ebden, Matthew

Bye vs (3) Lorenzi, Paolo

(7) Monteiro, Thiago vs (WC) Lapentti, Giovanni

(Q) Carballes Baena, Roberto vs Dutra Silva, Rogerio

(Q) Falla, Alejandro vs Giannessi, Alessandro

Bye vs (2) Ramos-Vinolas, Albert

ATP Quito 250 | Terra | $482.060 – Turno Decisivo Quali

Stadium – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [4] Agustin Velotti vs Eduardo Struvay



ATP Quito Agustin Velotti [4] Agustin Velotti [4] 1 7 6 Eduardo Struvay Eduardo Struvay 6 5 4 Vincitore: A. VELOTTI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 E. Struvay 0-15 0-30 df 0-40 15-40 5-4 → 6-4 A. Velotti 15-0 30-0 ace 4-4 → 5-4 E. Struvay 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-3 → 4-4 A. Velotti 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 E. Struvay 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Velotti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 E. Struvay 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Velotti 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 E. Struvay 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Velotti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 E. Struvay 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 A. Velotti 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-5 → 6-5 E. Struvay 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 A. Velotti 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 E. Struvay 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 A. Velotti 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 E. Struvay 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 A. Velotti 15-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 E. Struvay 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 A. Velotti 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 E. Struvay 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 0-1 → 1-1 A. Velotti 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 E. Struvay 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-5 → 1-6 A. Velotti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 0-5 → 1-5 E. Struvay 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 0-4 → 0-5 A. Velotti 0-15 0-30 0-40 15-40 0-3 → 0-4 E. Struvay 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 A. Velotti 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-1 → 0-2 E. Struvay 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. Alejandro Falla vs [8] Caio Zampieri



ATP Quito Alejandro Falla Alejandro Falla 6 6 Caio Zampieri [8] Caio Zampieri [8] 4 4 Vincitore: A. FALLA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Falla 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 C. Zampieri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 A. Falla 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 C. Zampieri 15-0 ace 40-0 3-3 → 3-4 A. Falla 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 2-3 → 3-3 C. Zampieri 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Falla 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Zampieri 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Falla 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 C. Zampieri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Falla 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 C. Zampieri 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 5-4 A. Falla 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 C. Zampieri 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Falla 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 3-3 C. Zampieri 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 2-2 → 3-2 A. Falla 15-0 30-0 ace 1-2 → 2-2 C. Zampieri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Falla 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 C. Zampieri 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Roberto Carballes Baena vs [6] Alexander Sarkissian



ATP Quito Roberto Carballes Baena [1] Roberto Carballes Baena [1] 3 7 6 Alexander Sarkissian [6] Alexander Sarkissian [6] 6 6 4 Vincitore: R. CARBALLES BAENA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 5-4 → 6-4 A. Sarkissian 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 4-4 → 5-4 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Sarkissian 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 A. Sarkissian 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 2-2 → 2-3 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-2 → 2-2 A. Sarkissian 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Carballes Baena 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 A. Sarkissian 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 ace 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 A. Sarkissian 15-0 30-0 40-0 40-30 6-5 → 6-6 R. Carballes Baena 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Sarkissian 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Sarkissian 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 R. Carballes Baena 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 A. Sarkissian 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-2 → 3-3 R. Carballes Baena 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-2 → 3-2 A. Sarkissian 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Sarkissian 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 0-1 → 1-1 R. Carballes Baena 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Sarkissian 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 R. Carballes Baena 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 A. Sarkissian 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 A. Sarkissian 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Sarkissian 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Carballes Baena 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df ace 0-1 → 1-1 A. Sarkissian 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

2. [3] Federico Gaio vs [5] Marco Cecchinato



ATP Quito Federico Gaio [3] Federico Gaio [3] 6 7 6 Marco Cecchinato [5] Marco Cecchinato [5] 7 6 4 Vincitore: F. GAIO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 F. Gaio 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 F. Gaio 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 ace 2-2 → 2-3 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 M. Cecchinato 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 F. Gaio 15-0 30-0 5-5 → 6-5 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 4-5 → 5-5 F. Gaio 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 3-5 → 4-5 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-4 → 3-5 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 df 2-5* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-6 → 6-6 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 5-5 → 5-6 F. Gaio 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-4 → 4-4 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 40-A 2-4 → 3-4 F. Gaio 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-3 → 2-4 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-2 → 2-3 F. Gaio 15-0 30-0 1-2 → 2-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

11 Aces 97 Double Faults 568% 1st Serve % 56%61/79 (77%) 1st Serve Points Won 50/70 (71%)17/37 (46%) 2nd Serve Points Won 30/55 (55%)4/6 (67%) Break Points Saved 4/7 (57%)17 Service Games Played 1720/70 (29%) 1st Return Points Won 18/79 (23%)25/55 (45%) 2nd Return Points Won 20/37 (54%)3/7 (43%) Break Points Won 2/6 (33%)17 Return Games Played 1778/116 (67%) Total Service Points Won 80/125 (64%)45/125 (36%) Total Return Points Won 38/116 (33%)123/241 (51%) Total Points Won 118/241 (49%)

178 Ranking 190

24 Age 24

Faenza, Italy Birthplace Palermo, Italy

Faenza, Italy Residence Palermo, Italy

5’11” (180 cm) Height 6’1″ (185 cm)

185 lbs (84 kg) Weight 171 lbs (77 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2009 Turned Pro 2010

0/0 Year to Date Win/Loss 0/0

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$206,437 Career Prize Money $554,201