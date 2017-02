Challenger San Francisco: Il Tabellone Principale. Presente Salvatore Caruso.

Challenger San Francisco CH | Indoor | $100.000

(1) Tiafoe, Frances vs (WC) Klahn, Bradley

(WC) Shane, Ryan vs Caruso, Salvatore

Bangoura, Sekou vs Opelka, Reilly

Trungelliti, Marco vs (7) Pospisil, Vasek

(3) Kukushkin, Mikhail vs Milojevic, Nikola

Mmoh, Michael vs Sandgren, Tennys

McDonald, Mackenzie vs Coppejans, Kimmer

Qualifier vs (8) Kudla, Denis

(5) Laaksonen, Henri vs Barton, Matthew

(WC) Ramanathan, Ramkumar vs (WC) Giron, Marcos

Smyczek, Tim vs Qualifier

Smith, John-Patrick vs (4) Donaldson, Jared

(6) Polansky, Peter vs Novikov, Dennis

Ito, Tatsuma vs King, Darian

Ymer, Elias vs Qualifier

Qualifier vs (2) Fritz, Taylor