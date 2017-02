WTA Taiwan: Successo finale di Elina Svitolina (Video)

Elina Svitolina ha vinto questa mattina il torneo WTA International di Taiwan.

In finale la 22enne ucraina ha superaro per 63 62, in un’ora ed otto minuti di gioco, la cinese Shuai Peng, numero 71 del ranking mondiale.

Per la Svitolina si tratta del quinto titolo Wta in carriera. Sul ranking l’ucraina rimarrà stabile al n.13 del mondo.

WTA Taipei City International | Cemento | $250.000 – Finali

Center – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [1] Elina Svitolina vs Shuai Peng



WTA Taipei City Elina Svitolina [1] Elina Svitolina [1] 6 6 Shuai Peng Shuai Peng 3 2 Vincitore: E. SVITOLINA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Peng 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 E. Svitolina 0-15 30-15 ace 4-2 → 5-2 S. Peng 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 E. Svitolina 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 S. Peng 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 E. Svitolina 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Peng 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 E. Svitolina 0-15 15-15 15-30 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Peng 0-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 S. Peng 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 E. Svitolina 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 2-3 → 3-3 S. Peng 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Peng 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 E. Svitolina 0-15 0-30 0-40 df 0-1 → 0-2 S. Peng 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

6 Aces 02 Double Faults 269% 1st Serve % 64%22/29 (76%) 1st Serve Points Won 21/39 (54%)5/13 (38%) 2nd Serve Points Won 7/22 (32%)2/4 (50%) Break Points Saved 4/10 (40%)8 Service Games Played 918/39 (46%) 1st Return Points Won 7/29 (24%)15/22 (68%) 2nd Return Points Won 8/13 (62%)6/10 (60%) Break Points Won 2/4 (50%)9 Return Games Played 827/42 (64%) Total Service Points Won 28/61 (46%)33/61 (54%) Total Return Points Won 15/42 (36%)60/103 (58%) Total Points Won 43/103 (42%)

