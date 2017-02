Davis Cup: Argentina vs Italia 1-2. Amara sconfitta nel doppio. Fognini-Bolelli mancano un match point e perdono per 9-7 al tiebreak del quinto set da L. Mayer-Berlocq

Amara, amarissima sconfitta per Fabio Fognini e Simone Bolelli nel terzo incontro della sfida tra Argentina e Italia che fino a domani si contenderanno l’accesso ai quarti di finale di Davis Cup a Buenos Aires (terra).

La coppia italiana si è arresa, dopo aver mancato un match point a Berlocq-Leo Mayer, con il punteggio di 63 63 46 26 76 (7) dopo 4 ore e 8 minuti di partita.

L’Italia è dopo la seconda giornata avanti per 2 a 1. Domani i due singolari decisivi.

Primo set: La coppia italiana nel quarto game, dal 15-40, annullava due palle break e dopo aver mancato sul 3 pari due break point, il duo italico cedeva il servizio nel game successivo quando con Bolelli alla battuta perdevano a 15 il turno di battuta, con Leo Mayer che piazzava un diritto vincente ravvicinato sul break point.

Nel game successivo il duo argentina senza difficoltà teneva a 15 la battuta e alla prima palla set a disposizione chiudeva la frazione per 6 a 3.

Secondo set: Ancora in difficoltà gli azzurri che sull’1 pari, dal 15-40 e con Bolelli alla battuta, annullavano due palle break ed in qualche modo tenevano il servizio.

Il break però era solo rimandato perchè sul 2 pari, con Fabio al servizio, cedevano a 30 il servizio con Berlocq che sulla palla break si conquistava il punto a suon di diritti.

Sul 3 a 5, con Fognini alla battuta, il duo italiano dopo aver mancato due palle per il 4 a 5, perdevano per la terza volta nel match il servizio cedendo la frazione per 6 a 3, con Leo Mayer che sulla palla set metteva a segno uno smash vincente.

Terzo set: Sul 2 pari il duo italico mancava una palla break, ma il primo break dell’incontro per la coppia italiana arrivava sul 4 pari quando il duo argentino cedeva per la prima volta il servizio a 15.

Nel game successivo, sul 5 a 4 e con Fabio alla battuta, l’azzurro disturbato dal pubblico si trovava sotto 0-30, ma due errori gratuiti di diritto di Leo Mayer e un servizio vincente sulla palla set, facevano si che Fabio teneva a 30 il servizio e la coppia italiana conquistava la frazione per 6 a 4.

Quarto set: Proseguiva il buon momento di Fabio e Simone e in apertura di parziale brekkavano il duo sudamericano, ai vantaggi dal 30 a 0, e poi si ripetevano anche sul 3 a 1, portandosi così sul 5 a 1 dopo aver tenuto con qualche difficoltà, ma senza annullare palle break, il sesto game.

Sul 5 a 2 il duo italico teneva a 15 la battuta e portava la partita al quinto set.

Quinto set: Nel secondo game, un po’ a sorpresa visto l’andamento degli ultimi due parziali, Simone Bolelli perdeva la battuta a 15 dopo aver commesso un doppio fallo nel primo punto e subito un bel passante di Leo Mayer sul 15-30.

Arrivava però la pronta reazione italiana. Infatti nel terzo game Fognini-Bolelli piazzavano il controbreak a 15, con Fabio che sul break point metteva a segno uno smash vincente.

Sul 5 a 6 con Fognini alla battuta, il duo italiano annullava una palla match, dopo una buona prima di servizio di Fabio ed una comoda volèe vincente di diritto del Bole e si andava quindi al tiebreak.

Nel tiebreak Simo e Fabio andavano sotto per 2 a 6, con quattro match point da annullare, dopo che Fognini aveva commesso un sanguinoso doppio fallo sull’1 a 4.

Da quel momento però ero uno show azzurro, con Bolelli che piazzava una risposta paranormale vincente di rovescio e Fognini che piazzava diversi vincenti e così i due si portavano sul 7 a 6, match point, e servizio a disposizione.

Sul 7 a 6 però Fabio, che era alla battuta, steccava il diritto e nel punto successivo subiva un nuovo minibreak.

Sul 8 a 7 Leo Mayer non tremava e dopo aver servito un’ottima prima chiudeva la partita con un bellissimo diritto incrociato vincente per 9 punti a 7.

Il boato argentino riempie lo stadio: il doppio Berlocq/Mayer conquista un punto per l'Argentina! 🇦🇷1-2🇮🇹 #DavisCup #ARGITA #tennis pic.twitter.com/lxwBjGvUVE — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) 4 febbraio 2017

La partita punto per punto