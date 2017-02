ATP Sofia: Il Main Draw. Presente Andreas Seppi. C’è quest’anno anche Dimitrov

C’è Andreas Seppi nel tabellone principale del torneo ATP 250 di Sofia.

Seppi affronterà all’esordio il bosniaco Damir Dzumhur classe 1992, n.82 ATP.

ATP Sofia 250 | Indoor | e482.060

(1) Thiem, Dominic vs Bye

Basilashvili, Nikoloz vs Mannarino, Adrian

Chiudinelli, Marco vs Troicki, Viktor

Kuznetsov, Andrey vs (8) Klizan, Martin

(3) Dimitrov, Grigor vs Bye

(PR) Janowicz, Jerzy vs Sela, Dudi

Haase, Robin vs (WC) Kuzmanov, Dimitar

(WC) Ilkel, Cem vs (6) Kohlschreiber, Philipp

(5) Muller, Gilles vs Qualifier

Qualifier vs Youzhny, Mikhail

Qualifier vs Qualifier

Bye vs (4) Bautista Agut, Roberto

(7) Baghdatis, Marcos vs Darcis, Steve

Dzumhur, Damir vs Seppi, Andreas

(WC) Lazarov, Alexandar vs Albot, Radu

Bye vs (2) Goffin, David