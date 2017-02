Challenger Budapest: Quali. Avanzano Arnaboldi e Quinzi. Fuori Bega (con il programma di domani)

Questi i risultati con il Live dettagliato dei giocatori italiani impegnati nel torneo challenger di Budapest.

Buona la prima per Andrea Arnaboldi e Gianluigi Quinzi che approdano al secondo turno nelle qualificazioni.

Al secondo turno sfideranno rispettivamente Kevin Krawietz , classe 1992 e n.301 ATP e Quinzi invece se la vedrà con Mats Moraing , classe 1991, n.483 ATP.

Fuori all’esordio Alessandro Bega.

Il programma di domani

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Viktor Galovic vs [6] Alexey Vatutin

2. [3] Maxime Janvier vs Yannick Hanfmann

3. Michal Przysiezny vs [8] Liam Broady (non prima ore: 13:30)

4. Mats Moraing vs [7] Gianluigi Quinzi

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Edward Corrie vs David Poljak

2. Evgeny Karlovskiy vs [5] Petr Michnev

3. [1] Andrea Arnaboldi vs Kevin Krawietz (non prima ore: 13:30)

4. Matthias Bachinger vs Benjamin Bonzi

Challenger Budapest CH | Indoor | e64.000

1TQ Matsukevich – Quinzi (0-0) 2 incontro dalle ore 17:30



CH Budapest Denis Matsukevich Denis Matsukevich 3 2 Gianluigi Quinzi [7] Gianluigi Quinzi [7] 6 6 Vincitore: G. QUINZI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 G. Quinzi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 D. Matsukevich 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-5 → 2-5 G. Quinzi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 D. Matsukevich 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-3 → 1-4 G. Quinzi 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 1-3 D. Matsukevich 0-15 df 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 G. Quinzi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 D. Matsukevich 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Quinzi 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 3-5 → 3-6 D. Matsukevich 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 3-4 → 3-5 G. Quinzi 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 D. Matsukevich 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 3-3 G. Quinzi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Matsukevich 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-2 → 2-2 G. Quinzi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 1-2 D. Matsukevich 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Quinzi 0-15 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

6 Aces 35 Double Faults 146% 1st Serve % 56%17/28 (61%) 1st Serve Points Won 21/25 (84%)14/33 (42%) 2nd Serve Points Won 12/20 (60%)10/14 (71%) Break Points Saved 0/1 (0%)8 Service Games Played 94/25 (16%) 1st Return Points Won 11/28 (39%)8/20 (40%) 2nd Return Points Won 19/33 (58%)1/1 (100%) Break Points Won 4/14 (29%)9 Return Games Played 831/61 (51%) Total Service Points Won 33/45 (73%)12/45 (27%) Total Return Points Won 30/61 (49%)43/106 (41%) Total Points Won 63/106 (59%)

793 Ranking 298

30 Age 21

N/A Birthplace Cittadella, Italy

N/A Residence N/A

6’3″ (190 cm) Height 6’3″ (190 cm)

177 lbs (80 kg) Weight 176 lbs (80 kg)

Right-Handed Plays Left-Handed

N/A Turned Pro N/A

0/0 Year to Date Win/Loss 0/0

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$249,247 Career Prize Money $84,819

1TQ Bega – Galovic (0-0) 3 incontro dalle ore 10:00



CH Budapest Alessandro Bega Alessandro Bega 4 3 Viktor Galovic Viktor Galovic 6 6 Vincitore: V. GALOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 V. Galovic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Bega 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 V. Galovic 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 1-5 → 2-5 A. Bega 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 V. Galovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-4 → 0-5 A. Bega 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 V. Galovic 15-0 ace 30-0 40-15 ace 0-2 → 0-3 A. Bega 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 V. Galovic 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Bega 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 V. Galovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 A. Bega 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 V. Galovic 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Bega 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 V. Galovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Bega 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 V. Galovic 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 A. Bega 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 V. Galovic 15-0 ace 30-0 40-15 0-0 → 0-1

0 Aces 73 Double Faults 266% 1st Serve % 63%27/49 (55%) 1st Serve Points Won 29/39 (74%)12/25 (48%) 2nd Serve Points Won 9/23 (39%)7/11 (64%) Break Points Saved 3/5 (60%)9 Service Games Played 1010/39 (26%) 1st Return Points Won 22/49 (45%)14/23 (61%) 2nd Return Points Won 13/25 (52%)2/5 (40%) Break Points Won 4/11 (36%)10 Return Games Played 939/74 (53%) Total Service Points Won 38/62 (61%)24/62 (39%) Total Return Points Won 35/74 (47%)63/136 (46%) Total Points Won 73/136 (54%)

310 Ranking 596

26 Age 26

Cernusco sul Naviglio, Italy Birthplace Nova Gradiska, Croatia

Gernusco Sul Naviglio, Italy Residence Italy

5’8″ (172 cm) Height N/A

150 lbs (68 kg) Weight 194 lbs (88 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

N/A Turned Pro N/A

0/0 Year to Date Win/Loss 0/0

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$95,306 Career Prize Money $52,131

1TQ Arnaboldi – Balla (0-0) 3 incontro dalle ore 13:30



CH Budapest Andrea Arnaboldi [1] Andrea Arnaboldi [1] 6 6 Peter Balla Peter Balla 3 3 Vincitore: A. ARNABOLDI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 P. Balla 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 P. Balla 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 4-2 → 4-3 A. Arnaboldi 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 P. Balla 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 P. Balla 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 P. Balla 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 P. Balla 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 5-2 → 5-3 A. Arnaboldi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-2 → 5-2 P. Balla 0-15 0-30 df 0-40 15-40 df 3-2 → 4-2 A. Arnaboldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 P. Balla 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 P. Balla 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2 Aces 52 Double Faults 558% 1st Serve % 62%25/31 (81%) 1st Serve Points Won 24/32 (75%)14/22 (64%) 2nd Serve Points Won 7/20 (35%)3/3 (100%) Break Points Saved 5/8 (63%)9 Service Games Played 98/32 (25%) 1st Return Points Won 6/31 (19%)13/20 (65%) 2nd Return Points Won 8/22 (36%)3/8 (38%) Break Points Won 0/3 (0%)9 Return Games Played 939/53 (74%) Total Service Points Won 31/52 (60%)21/52 (40%) Total Return Points Won 14/53 (26%)60/105 (57%) Total Points Won 45/105 (43%)

265 Ranking 1511

29 Age 23

Milan, Italy Birthplace N/A

Cantu, Italy Residence N/A

N/A Height N/A

159 lbs (72 kg) Weight N/A

Left-Handed Plays N/A

2006 Turned Pro N/A

0/0 Year to Date Win/Loss 0/0

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$588,836 Career Prize Money $2,172