Da Buenos Aires: Parla Lorenzi “Nel terzo set quando mi ha brekkato ho sentito un po’ la fatica anche perché qui fa davvero caldo, molto più di quanto mi avevano detto ….meno male che sono stati solo tre set”

Parla Paolo Lorenzi dopo la vittoria contro Guido Pella in Davis Cup.

”I primi due set sono stati durissimi e sono durati quasi due ore, nel terzo forse io ero un po’ più stanco ma ho giocato una buonissima partita. Il mio obiettivo era di stare un po’ più vicino al campo con il rovescio, purtroppo non ho servito bene con continuità come avrei dovuto. Nel terzo set quando mi ha brekkato ho sentito un po’ la fatica anche perché qui fa davvero caldo, molto più di quanto mi avevano detto …. Ma ne sono venuto fuori bene: meno male che sono stati solo tre set. Allenarmi con Alessandro Giannessi è stato davvero molto utile perché lui è mancino come Pella”.