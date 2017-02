Davis Cup: Record storico vicino per Leander Paes

Leander Paes è una delle figure più rappresentative dello sport indiano ed è noto soprattutto per aver contribuito allo sviluppo del tennis nel suo straordinario paese d’origine.

In carriera, Paes ha rappresentato davvero tante volte l’India in Coppa Davis, prevalentemente in doppio, ed è ad un passo dal battere un record. In caso di successo in doppio contro la Nuova Zelanda, Leander diventerebbe il giocatore ad aver vinto più incontri di doppio in questa competizione (attualmente detiene un record di 42 vittorie e 12 sconfitte).

La ‘sua’ India affronterà la Nuova Zelanda in quel di Pune, in un match valevole per il Group I di Coppa Davis. Apriranno le danze Yuki Bhambri e Finn Tearney; a seguire Ramanathan se la vedrà con Statham. Sabato il doppio, con Paes che farà coppia con Vishnu Vardhan e affronterà Artem Sitak e Michael Venus. Domenica si chiude con altri due singolari (Ramanathan-Tearney e Bhambri-Statham).

Lorenzo Carini