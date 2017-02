Roberta Vinci sconfitta in due set dalla francese Mladenovic nei quarti di finale del wta Premier di San Pietroburgo

Esce sconfitta Roberta Vinci nei quarti di finale del WTA Premier di San Pietroburgo (Indoor, $776.000).

La tennista azzurra è stata superata dalla francese Kristina Mladenovic, 23 anni, Nr. 51 del mondo, con il punteggio di 6-1 6-4 in un’ora e 19 minuti di gioco.

Brutta sconfitta per Roberta; la tennista italiana è sembrata completamente disorientata nel primo set, ha confermato di soffrire troppo le giocatrici potenti, abili picchiatrici da fondo ed è mancata di concretezza nei punti salienti del secondo set.

Primo set: parziale che ricorda il set d’apertura degli AO contro la Vandeweghe.

L’avversaria spinge forte da fondo, serve potente e la Vinci va fuori giri, commette troppi gratuiti e fatica a mettere in pratica il suo solito tennis.

Dopo 12 minuti si è già 4-0 per la transalpina, entrata in campo sulle ali dell’entusiasmo per l’ottimo successo di ieri contro Venus Williams e molto efficace in ogni suo colpo.

Il break al quinto game di Robertina lascia ben sperare per un parziale più equilibrato ma rimane un fuoco di paglia. I due giochi successivi sono preda della transalpina che, al secondo set point e dopo soli 28 minuti, chiude la pratica.

E’ 6-1 Mladenovic.

Secondo set: il match diventa equilibrato e si inizia a seguire l’andamento dei turni di servizio.

I primi tre giochi sono ricchi di emozioni, con entrambe le giocatrici che cercano di creare il vuoto e scappare, senza successo (una palla break non concretizzata dall’azzurra, tre palle break fallite per la francese).

Si giunge così ai giochi salienti del set, il nono e il decimo. Dapprima la Mladenovic opera il break a 30, portandosi a servire per il successo.

Il gioco successivo è un’altalena di emozioni. La tennista pugliese va avanti 0-40 ma subisce l’incredibile rimonta avversaria. Dal canto suo, la transalpina si vede annullare due match point prima di rintuzzare un quarto tentativo di break italiano.

Passato il pericolo la francese chiude. Un passante di diritto fa calare il sipario: è 6-4 per la Mladenovic in 51 minuti di gioco.

Il match point

La partita punto per punto



WTA St. Petersburg Kristina Mladenovic Kristina Mladenovic 6 6 Roberta Vinci [6] Roberta Vinci [6] 1 4 Vincitore: K. MLADENOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Mladenovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 R. Vinci 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 4-4 → 5-4 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-4 → 4-4 R. Vinci 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 R. Vinci 15-0 15-15 30-15 2-2 → 2-3 K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 R. Vinci 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 K. Mladenovic 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Vinci 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 R. Vinci 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-0 → 4-1 R. Vinci 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 R. Vinci 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 K. Mladenovic 15-0 15-15 40-15 0-0 → 1-0

K. Mladenovic – R. Vinci

01:17:25

2 Aces 0

4 Double Faults 1

52% 1st Serve % 76%

23/34 (68%) 1st Serve Points Won 21/38 (55%)

18/31 (58%) 2nd Serve Points Won 3/12 (25%)

5/6 (83%) Break Points Saved 4/8 (50%)

9 Service Games Played 8

17/38 (45%) 1st Return Points Won 11/34 (32%)

9/12 (75%) 2nd Return Points Won 13/31 (42%)

4/8 (50%) Break Points Won 1/6 (17%)

8 Return Games Played 9

41/65 (63%) Total Service Points Won 24/50 (48%)

26/50 (52%) Total Return Points Won 24/65 (37%)

67/115 (58%) Total Points Won 48/115 (42%)

51 Ranking 21

23 Age 33

Saint Pol sur Mer, France Birthplace Taranto, Italy

Dubai, UAE Residence Taranto, Italy

6′ (1.84 m) Height 5′ 4″ (1.63 m)

132 lbs. (60 kg) Weight 132 lbs. (60 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro Turned Pro Pro (1999)

0/2 Year to Date Win/Loss 3/3

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 10

$4,957,135 Career Prize Money $11,445,011

Davide Sala