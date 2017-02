Fed Cup: Matej Liptak sul forfait della Vinci “E’ sicuramente una sorpresa, ma siamo ancora sfavoriti nella sfida con l’Italia anche senza la numero 1″

Sempre grazie al nostro amico parla il capitano di Fed Cup della Slovacchia, Matej Liptak sul forfait di Roberta Vinci nella sfida tra Italia e Slovacchia.

“E’ sicuramente una sorpresa, ma siamo ancora sfavoriti nella sfida con l’Italia anche senza la numero 1, noi siamo senza numero uno e due.

Francesca Schiavone è in squadra insieme a Sara Errani, Francesca è una giocatrice con tanta esperienza, ancora in Top 100, in grado di giocare in doppio ed i suoi migliori risultati li ha avuti proprio sul rosso.

Non dimentichiamo che lo scorso anno è stata capace di vincere il torneo di Rio su questa superficie. Sarà durissima anche senza la Vinci”.

Un Grazie alla Slovak News Agency SITA