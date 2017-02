Fed Cup: Italia vs Slovacchia. Le convocate italiane. Non c’è la Vinci. L’Italia si affida a Errani, Schiavone, Paolini e Trevisan

Tathiana Garbin pochi minuti fa ha diramato le convocazioni per la sfida tra Italia-Slovacchia valida come primo turno del World Group 2 di Federation Cup in programma a Forlì tra dieci giorni (11-12 febbraio, terra rossa).

Non ci sarà Roberta Vinci che ha preferito meno impegni in questo inizio di stagione in quello che dovrebbe essere il suo ultimo anno nel circuito.

La Garbin ha convocato: Sara Errani, Francesca Schiavone, Jasmine Paolini e Martina Trevisan.

Per la Paolini e la Trevisan, rispettivamente 21 e 23 anni, è la prima convocazione in Fed Cup.

Non ci sarà Karin Knapp con problemi al ginocchio e Camila Giorgi.