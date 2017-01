ATP Race 2017: Roger Federer in vetta. Segue Rafael Nadal. Luca Vanni 21 esimo

Roger Federer con il successo all’Australian Open ha conquistato la prima posizione nella Classifica Race 2017, quella che determina le otto posizioni per la Masters Cup di Londra in programma nel prossimo novembre.

Lo svizzero è in testa con 2000 punti.

In seconda posizione troviamo Rafael Nadal con 1245 punti. Primo degli italiani è Luca Vanni questa settimana al n.21 della race.

Classifica Atp Race Singolo (30-01-2017) 1 Best: ND 0 -- Roger Federer SUI, 08-08-1981 2000 Punti 1 Tornei 2 Best: ND ▲ 90 Rafael Nadal ESP, 03-06-1986 1245 Punti 2 Tornei 3 Best: ND ▼ -2 Grigor Dimitrov BUL, 16-05-1991 970 Punti 2 Tornei 4 Best: ND ▲ 24 Stan Wawrinka SUI, 28-03-1985 810 Punti 2 Tornei 5 Best: ND ▲ 23 Milos Raonic CAN, 27-12-1990 450 Punti 2 Tornei 6 Best: ND ▼ -5 Roberto Bautista Agut ESP, 14-04-1988 430 Punti 2 Tornei 7 Best: ND ▲ 85 Jo-Wilfried Tsonga FRA, 17-04-1985 405 Punti 2 Tornei 8 Best: ND ▲ 108 Mischa Zverev GER, 22-08-1987 400 Punti 3 Tornei 9 Best: ND ▲ 215 David Goffin BEL, 07-12-1990 380 Punti 2 Tornei 10 Best: ND ▼ -9 Jack Sock USA, 24-09-1992 340 Punti 2 Tornei 11 Best: ND ▼ -1 Daniel Evans GBR, 23-05-1990 337 Punti 3 Tornei 12 Best: ND ▼ -1 Andy Murray GBR, 15-05-1987 330 Punti 2 Tornei 12 Best: ND ▼ -1 Kei Nishikori JPN, 29-12-1989 330 Punti 2 Tornei 14 Best: ND ▼ -13 Novak Djokovic SRB, 22-05-1987 295 Punti 2 Tornei 15 Best: ND ▼ -10 Gilles Muller LUX, 09-05-1983 295 Punti 3 Tornei 16 Best: ND ▲ 21 Dominic Thiem AUT, 03-09-1993 270 Punti 3 Tornei 17 Best: ND 0 -- Hyeon Chung KOR, 19-05-1996 255 Punti 5 Tornei 18 Best: ND ▲ 32 Denis Istomin UZB, 07-09-1986 250 Punti 4 Tornei 19 Best: ND ▼ -3 Benoit Paire FRA, 08-05-1989 220 Punti 4 Tornei 20 Best: ND ▼ -12 Dudi Sela ISR, 04-04-1985 215 Punti 3 Tornei 21 Best: ND ▼ -14 Luca Vanni ITA, 04-06-1985 215 Punti 4 Tornei 22 Best: ND ▲ 2 Viktor Troicki SRB, 10-02-1986 200 Punti 3 Tornei 23 Best: ND ▼ -17 Daniil Medvedev RUS, 11-02-1996 200 Punti 3 Tornei 24 Best: ND ▲ 30 Andrey Rublev RUS, 20-10-1997 195 Punti 3 Tornei 25 Best: ND ▼ -10 Yoshihito Nishioka JPN, 27-09-1995 181 Punti 5 Tornei 26 Best: ND 0 -- Gael Monfils FRA, 01-09-1986 180 Punti 1 Tornei 26 Best: ND 0 -- Andreas Seppi ITA, 21-02-1984 180 Punti 1 Tornei 28 Best: ND 0 -- Tomas Berdych CZE, 17-09-1985 180 Punti 2 Tornei 29 Best: ND ▼ -18 Joao Sousa POR, 30-03-1989 160 Punti 2 Tornei 30 Best: ND ▼ -21 Janko Tipsarevic SRB, 22-06-1984 160 Punti 2 Tornei 31 Best: ND ▲ 10 Ruben Bemelmans BEL, 14-01-1988 158 Punti 5 Tornei 32 Best: ND ▲ 23 Philipp Kohlschreiber GER, 16-10-1983 155 Punti 3 Tornei 33 Best: ND ▼ -8 Diego Schwartzman ARG, 16-08-1992 155 Punti 4 Tornei 34 Best: ND ▼ -20 James Duckworth AUS, 21-01-1992 155 Punti 3 Tornei 35 Best: ND ▲ 108 Lukas Lacko SVK, 03-11-1987 148 Punti 3 Tornei 36 Best: ND ▼ -16 Henri Laaksonen SUI, 31-03-1992 148 Punti 5 Tornei 37 Best: ND ▲ 45 Steve Darcis BEL, 13-03-1984 139 Punti 3 Tornei 38 Best: ND ▲ 54 Pablo Carreno Busta ESP, 12-07-1991 135 Punti 2 Tornei 38 Best: ND ▲ 54 Ivo Karlovic CRO, 28-02-1979 135 Punti 2 Tornei 40 Best: ND ▼ -8 Marcos Baghdatis CYP, 17-06-1985 135 Punti 3 Tornei 40 Best: ND ▼ -8 Steve Johnson USA, 24-12-1989 135 Punti 3 Tornei 42 Best: ND ▼ -21 Michael Mmoh USA, 10-01-1998 129 Punti 6 Tornei 43 Best: ND ▼ -24 Peter Gojowczyk GER, 15-07-1989 128 Punti 3 Tornei 44 Best: ND ▲ 24 Radek Stepanek CZE, 27-11-1978 127 Punti 2 Tornei 45 Best: ND ▼ -23 Julien Benneteau FRA, 20-12-1981 126 Punti 2 Tornei 46 Best: ND ▼ -28 Stefan Kozlov USA, 01-02-1998 126 Punti 3 Tornei 47 Best: ND ▼ -2 Rogerio Dutra Silva BRA, 03-02-1984 120 Punti 3 Tornei 48 Best: ND ▲ 329 Uladzimir Ignatik BLR, 14-07-1990 117 Punti 4 Tornei 49 Best: ND ▼ -1 Blaz Kavcic SLO, 05-03-1987 116 Punti 5 Tornei 50 Best: ND ▲ 180 David Ferrer ESP, 02-04-1982 110 Punti 3 Tornei 50 Best: ND ▲ 180 Malek Jaziri TUN, 20-01-1984 110 Punti 3 Tornei 52 Best: ND ▲ 3 Jordan Thompson AUS, 20-04-1994 110 Punti 3 Tornei 53 Best: ND ▼ -27 Facundo Bagnis ARG, 27-02-1990 110 Punti 4 Tornei 54 Best: ND ▼ -31 Norbert Gombos SVK, 13-08-1990 110 Punti 3 Tornei 55 Best: ND ▼ -28 Horacio Zeballos ARG, 27-04-1985 107 Punti 5 Tornei 56 Best: ND ▼ -28 Fernando Verdasco ESP, 15-11-1983 100 Punti 2 Tornei 57 Best: ND ▼ -25 Andrey Kuznetsov RUS, 22-02-1991 100 Punti 3 Tornei 57 Best: ND ▼ -25 Adrian Mannarino FRA, 29-06-1988 100 Punti 3 Tornei 59 Best: ND ▼ -21 Jared Donaldson USA, 09-10-1996 100 Punti 5 Tornei 60 Best: ND ▲ 19 Alex De Minaur AUS, 17-02-1999 97 Punti 4 Tornei 61 Best: ND ▼ -10 Attila Balazs HUN, 27-12-1988 94 Punti 7 Tornei 62 Best: ND ▲ 25 Carlos Berlocq ARG, 03-02-1983 93 Punti 3 Tornei 63 Best: ND 0 -- Richard Gasquet FRA, 18-06-1986 90 Punti 1 Tornei 63 Best: ND 0 -- Alexander Zverev GER, 20-04-1997 90 Punti 1 Tornei 65 Best: ND 0 -- Sam Querrey USA, 07-10-1987 90 Punti 2 Tornei 65 Best: ND 0 -- Gilles Simon FRA, 27-12-1984 90 Punti 2 Tornei 65 Best: ND 0 -- Bernard Tomic AUS, 21-10-1992 90 Punti 2 Tornei 68 Best: ND ▲ 169 Alexander Bublik KAZ, 17-06-1997 90 Punti 4 Tornei 69 Best: ND ▲ 23 John Isner USA, 26-04-1985 90 Punti 2 Tornei 70 Best: ND ▲ 29 Kyle Edmund GBR, 08-01-1995 90 Punti 3 Tornei 71 Best: ND ▲ 28 Jeremy Chardy FRA, 12-02-1987 90 Punti 4 Tornei 72 Best: ND ▼ -40 Stefano Napolitano ITA, 11-04-1995 90 Punti 3 Tornei 73 Best: ND ▼ -12 Peter Polansky CAN, 15-06-1988 89 Punti 3 Tornei 74 Best: ND ▲ 225 Noah Rubin USA, 21-02-1996 85 Punti 5 Tornei 75 Best: ND ▼ -4 Jeremy Jahn GER, 05-04-1990 85 Punti 6 Tornei 76 Best: ND ▼ -24 Tennys Sandgren USA, 22-07-1991 84 Punti 4 Tornei 77 Best: ND ▲ 238 Frances Tiafoe USA, 20-01-1998 83 Punti 3 Tornei 78 Best: ND ▲ 35 Go Soeda JPN, 05-09-1984 83 Punti 4 Tornei 79 Best: ND ▲ 250 Ernesto Escobedo USA, 04-07-1996 82 Punti 3 Tornei 80 Best: ND ▼ -41 Nikola Milojevic SRB, 19-01-1995 82 Punti 4 Tornei 81 Best: ND ▼ -34 Sergiy Stakhovsky UKR, 06-01-1986 81 Punti 3 Tornei 82 Best: ND ▼ -42 Marius Copil ROU, 17-10-1990 80 Punti 3 Tornei 83 Best: ND ▼ -41 Daniel Altmaier GER, 12-09-1998 80 Punti 7 Tornei 84 Best: ND ▼ -1 Daniel Masur GER, 06-11-1994 78 Punti 4 Tornei 85 Best: ND ▲ 63 Ryan Harrison USA, 07-05-1992 77 Punti 2 Tornei 86 Best: ND ▼ -43 Christian Garin CHI, 30-05-1996 77 Punti 3 Tornei 87 Best: ND ▼ -43 Dmitry Popko KAZ, 24-10-1996 77 Punti 6 Tornei 88 Best: ND ▼ -33 Jiri Vesely CZE, 10-07-1993 75 Punti 3 Tornei 89 Best: ND ▼ -43 Egor Gerasimov BLR, 11-11-1992 75 Punti 4 Tornei 90 Best: ND ▲ 24 Duckhee Lee KOR, 29-05-1998 75 Punti 5 Tornei 91 Best: ND ▼ -38 Alessandro Giannessi ITA, 30-05-1990 73 Punti 3 Tornei 92 Best: ND ▼ -29 Nicolas Almagro ESP, 21-08-1985 72 Punti 4 Tornei 93 Best: ND ▼ -44 Federico Coria ARG, 09-03-1992 71 Punti 4 Tornei 94 Best: ND ▼ -17 Yuki Bhambri IND, 04-07-1992 69 Punti 5 Tornei 95 Best: ND ▼ -21 Marcelo Arevalo ESA, 17-10-1990 68 Punti 6 Tornei 96 Best: ND ▼ -26 Jan-Lennard Struff GER, 25-04-1990 67 Punti 4 Tornei 97 Best: ND ▲ 133 Karen Khachanov RUS, 21-05-1996 65 Punti 3 Tornei 97 Best: ND ▲ 133 Paolo Lorenzi ITA, 15-12-1981 65 Punti 3 Tornei 99 Best: ND ▼ -30 Jozef Kovalik SVK, 04-11-1992 65 Punti 3 Tornei 100 Best: ND ▼ -42 Laurynas Grigelis LTU, 14-08-1991 65 Punti 3 Tornei