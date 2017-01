Da San Pietroburgo: Tereza Martincova è stata squalificata per un abuso verbale nei confronti nel Giudice di Sedia. “In ogni caso, è colpa mia, e per me una grande lezione per il futuro.”

Sicuramente curiosa la vicenda di Tereza Martincova squalificata durante il secondo turno nelle qualificazioni del torneo WTA Premier di San Pietroburgo.

Nel suo match contro la Mertens sul 5 pari del terzo set, 30 pari, la ceca ha avuto una discussione con l’arbitro e per un abuso verbale è stata immediatamente squalificata dal torneo.

Dichiara la ceca: ” E’ stata una correzione del Giudice di Sedia su una palla che era stata chiamata fuori alla Mertens (era la terza volta che cambiava decisione in suo favore) ma lei ha corretto la chiamata e mi sono arrabbiata.

L’intera situazione mi dispiace, perché dopo tutto stavo giocando una buona partita. Ero molto esausta e ho avuto anche dei crampi. Non ricordo cosa esattamente io abbia detto.

E’ stata una situazione tranquilla, tranne per quelle due affermazioni. In ogni caso, è colpa mia, e per me una grande lezione per il futuro. Mi dispiace molto, ma la squalifica immediata pensavo di non meritarla”.

La Martincova è sicuramente una giocatrice eccentrica e dopo questo episodio sarà sicuramente più attenta nel contenere le proprie emozioni.

