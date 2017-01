Da Melbourne: Rafael Nadal “Ho avuto alcune possibilità nel quinto quando ero un break sopra, ma lui ha cominciato a giocare in modo molto aggressivo, lo ha fatto per tutto il match, e ha messo a segno dei grandi colpi”

Parla lo sconfitto di questa finale dell’Australian Open, Rafael Nadal.

“È stata una grande partita, ho lottato per conquistare il trofeo. Ho avuto alcune possibilità nel quinto quando ero un break sopra, ma lui ha cominciato a giocare in modo molto aggressivo, lo ha fatto per tutto il match, e ha messo a segno dei grandi colpi.

Quindi tenere il servizio è stato difficile tutte le volte. Lui ha vinto qualche punto con la battuta, io no e ne avevo assolutamente bisogno.

Ho avuto la possibilità per farlo, chissà cosa sarebbe successo, sarei stato a due game dalla vittoria. Ma niente, è andata in un altro modo.

Rispetto al match dell’altro giorno oggi sento di avere più energia nelle gambe, sono solo leggermente stanco.”

“Sicuramente vincere un torneo come questo sarebbe stato importante e straordinario. Ma la cosa che più mi rende felice, più dei titoli, è andare in campo e sentire che mi diverto. Oggi mi sono goduto il tennis. L’anno scorso ho avuto la possibilità di farlo solo tra Indian Wells e Madrid. È questa la realtà. In questo momento della mia carriera, certo i titoli voglio vincerli, ma è ancor più importante essere in salute per lavorare nel modo in cui devo e competere per le cose che voglio. Continuerò a lavorare allo stesso modo per raggiungere questi grandi traguardi.”