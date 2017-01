Australian Open: Serena Williams vince l’ennesima sfida in famiglia, supera Venus in due set conquistando il 23esimo successo Slam (di M. Mazzoni)

Serena Williams, sempre lei. Alcuni dubitavano della capacità di Serena di vincere ancora uno Slam. Ecco la risposta dalla “pantera”: eccomi, sono tornata, forte. Fortissima. Sulla Rod Laver Arena vince l’ennesima sfida familiare contro la sorella Venus, superata in due set. Un successo che le vale il 23esimo titolo Slam in singolare, solo uno in meno del record assoluto detenuto dalla australiana Margheret Court. La finale è stata discreta, non brutta, ma nemmeno bellissima. La sensazione è stata quella di un film già visto, come purtroppo è accaduto spesso in queste sfide in famiglia. Grandi esecuzioni balistiche, enorme aggressività da parte di entrambe ma anche tanta tensione, troppa, a dominare molte fasi più ricche di errori che di punti vincenti o scambi avvincenti. Meglio il secondo set, quando hanno servizio bene, giocato più sciolte e regalato anche degli scambi più interessanti. Alla fine ha vinto, come quasi sempre, Serena. Semplicemente perché è più forte della sorella maggiore. E’ più completa tecnicamente, più continua, più tosta in campo. Nei momenti decisivi è stata brava a tirar fuori la giocata vincente, il servizio a cancellare la chance, la risposta a prendersi di forza il break. Serena si è presentata down under molto ben preparata, e questo ha fatto la differenza. Si è ampiamente meritata il successo, visto che ha superato un tabellone per niente tenero. Le ha battute tutte, sconfitte sul piano tecnico, fisico e mentale. Quando Serena gioca così, non ce n’è per nessuna. La commozione di Venus durante la premiazione resta una bellissima immagine, la tristezza ma allo stesso tempo la gioia per esser tornata in una finale Slam; e credo se non avesse trovato “proprio lei” di fronte, oggi Venus avrebbe battuto qualsiasi altra avversaria. Non le si può rimproverare molto oggi, ha giocato piuttosto bene, anche col dritto, il suo colpo debole. Forse avrebbe potuto aprire di più l’angolo nello scambio, perché quando è stata capace di farlo ha spesso messo in difficoltà Serena a destra. Poteva tentare più spesso lo schema dritto cross carico e stretto, e poi anticipare col rovescio a chiudere. Più facile a dirsi che a farsi… Serena da domattina torna legittimamente sul trono del tennis rosa, e sarà difficile per tutte scalzarla se continuerà la stagione con questa voglia e salute atletica. Ecco la cronaca della finale.

Si inizia alle 9.38, con Venus alla battuta e… incertezza al lancio di palla, un mix tra tensione e voglia di sparare immediatamente una grande servizio. Però Serena è lì pronta, aggredisce e scappa 0-30. Altra bordata della sorellina, 15-40 e due palle break. Venus avanza col dritto ma non copre bene il net, è passata. Break Serena, 1-0. La più giovane delle “sisters” è partita molto concentrata, per far sentire la sua presenza in campo, il suo “peso”. Venus cerca di spostare gli scambi sulla diagonale del rovescio, il suo colpo nettamente migliore, ed entra con tutta la forza sulle seconde di servizio. La tattica paga, forza un paio di errori ed ottiene il contro break, 1 pari. La tensione resta alta, con la risposta a fare la differenza perché nessuna delle due serve bene ed entrambe invece pungono sulle seconde. 30-40, palla break per Serena, annullata da Venus con un bell’attacco di dritto lungo linea, chiuso in sicurezza a rete. Che l’aria sia elettrica è confermato dall’improvviso scatto d’ira di Serena che, punita da un nastro beffardo, scaraventa la racchetta a terra distruggendola, dopo pochi minuti di partita. Venus annulla un’altra palla break con un bellissimo rovescio lungo linea, in uscita dal servizio. Però commette due brutti errori di scambio, e cede di nuovo il servizio, 2-1 Serena. 3 game, 3 break. Quando Serena pareva finalmente sciolta, commette due doppi falli e concede una palla break, ma è brava a cancellarla con un Ace. Il terzo doppio fallo le costa il secondo break, 2 pari. Nel quinto game Venus gioca con molta attenzione, forza meno lo scambio aprendo maggiormente gli angoli. La tattica paga, tiene per la prima volta il servizio, 3-2. Risponde Serena: tiene per la prima volta il turno di servizio e gioca molto aggressiva alla risposta, sfruttando anche un doppio fallo della sorella maggiore. Una risposta letale vale il terzo break a Serena, che torna avanti 4-3. Venus non demorde, il dritto la sostiene e governa il ritmo dalla risposta, salendo 0-30, ma un paio di errori per eccesso di spinta le costano cari. Serena si aggrappa alle certezze, servizio e dritto; consolida il vantaggio salendo 5-3, per la prima volta stacca la sorella. La maggiore resta in scia, sale 4-5. Serena va a servire per chiudere il primo set, e serve bene, tirando fuori quel killer instinct inimitabile. A zero, con un Ace al centro (due nel game) porta a casa il set 6-4. Un parziale in cui Serena è stata meno fallosa ed ha ricavato di più dal servizio.

Secondo set, Venus alla battuta. Gioca un gran bel game, solido, segno che non vuol mollare anche se sotto di un set. Chissà se “Venere” sa che Serena in carriera dopo aver vinto il primo set in una finale Slam ha un record di 20 successi e nessuna sconfitta… Serena ha preso ritmo al servizio, trova molto bene il T centrale, 1 pari. Terzo game, Venus ha un momento di incertezza, doppio fallo, un paio di colpi troppo deboli che la sorella “divora” con bordate potenti e precise. Crolla 0-40, ma non molla e le annulla con grande coraggio, aprendo gli angoli del campo. Cinque punti di fila, e di grande qualità, 2-1 Venus. Il livello di gioco adesso è migliore rispetto al primo set, si sbaglia di meno ed i vincenti sono di qualità. Il set avanza seguendo i servizi, entrambe molto aggressive, pronte ad entrare in campo a chiudere. Nel settimo game Serena trova un paio di risposte clamorose, si difende e poi ribalta lo scambio, molto attenta a non sbagliare. Strappa una palla break, che Venus annulla con una prima solida. Serena però ha letteralmente i piedi dentro al campo, ed anticipa con tutta la forza che ha in corpo alla risposta. Ne scarica una cross violentissima da sinistra, a trasformare la seconda palla break. Vola 4-3 e servizio, a due game dal suo 23esimo titolo Slam. Forte del vantaggio, spacca letteralmente la palla nel game di servizio, consolidando il break sul 5-3. La faccia di Venus non cela la delusione, la frustrazione per non riuscire ad imporsi sulla sorella, più potente, più completa, più “cattiva” agonisticamente. Ma non molla. Avanza e scarica tutta la sua rabbia in uno smash, quasi facendosi male (smorfia di dolore), ma tiene la battuta a 15, restando a contatto sul 4-5. Serena va a servire per il titolo. La maggiore ci prova, scaricando una risposta a tutta. Non si fa intimorire la sorellina, botta di servizio al corpo, ingestibile. Bellissimo scambio nel terzo punto, con entrambe a solleticare il punto debole dell’altra. Sbaglia Serena il 24esimo colpo, uno più duro dell’altro. 15-30. Senza fiato, Serena affossa la prima, ma è brava a prendere in contro piede col rovescio Venus, che sbaglia. Si prende tutto il tempo del mondo per rifiatare Serena, Venus sbaglia un diritto, in rete. Match point Serena Williams. Un colpo sotto rete provoca l’errore di Venus, fuori posizione. Serena esulta, Venus la abbraccia forte, nell’immagine che farà il giro del mondo.

Torna n.1 del mondo Serena ma soprattutto vince il 23esimo torneo dello Slam, da stamani uno in più di Steffi Graf. Il record di 24 della Court è ad un passo. Tutto lascia pensare che nel 2017 ci sarà l’aggancio, e chissà, anche il sorpasso.

Marco Mazzoni

@marcomazz

La partita punto per punto



GS Australian Open V. Williams [13] V. Williams [13] 4 4 S. Williams [2] S. Williams [2] 6 6 Vincitore: S. Williams Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Williams 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 V. Williams 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 S. Williams 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 3-5 V. Williams 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 S. Williams 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 V. Williams 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 S. Williams 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 2-2 V. Williams 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Williams 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 V. Williams 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Williams 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-5 → 4-6 V. Williams 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 S. Williams 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 3-4 → 3-5 V. Williams 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 3-3 → 3-4 S. Williams 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 3-2 → 3-3 V. Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Williams 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df df ace 40-A df df 1-2 → 2-2 V. Williams 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Williams 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 0-1 → 1-1 V. Williams 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 0-0 → 0-1

V. Williams - S. Williams

7 Aces 10

3 Doubles Faults 5

21 Winners 27

25 Unforced Errors 23

5/8 (63%) Net Points Won 6/7 (86%)

69% 1st Serves In 61%

31/46 (67%) 1st Serve Points Won 28/37 (76%)

6/21 (29%) 2nd Serve Points Won 11/24 (46%)

7/11 (64%) Break Points Saved 1/3 (33%)

33/61 (54%) 1st Return Pts Won 36/67 (54%)

13/24 (54%) 2nd Return Pts Won 15/21 (71%)

2/3 (67%) Break Points Won 4/11 (36%)

37/67 (55%) Total Service Pts Won 39/61 (64%)

22/61 (36%) Total Return Pts Won 30/67 (45%)

59/128 (46%) Total Points Won 69/128 (54%)

81 mins Duration 81 mins

166 kph / 103 mph Avg. 1st Serve Speed 170 kph / 105 mph

139 kph / 86 mph Avg. 2nd Serve Speed 143 kph / 89 mph

186 kph / 116 mph Fastest Serve 193 kph / 120 mph