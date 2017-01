Da Melbourne: Parla Rafael Nadal “Entrambi alla fine meritavamo di andare in finale. Negli slam si deve giocare tre set su cinque. Questo tipo di match mettono in difficoltà il corpo ma questo è il tennis vero”

Rafael Nadal parla dopo l’accesso alla finale dell’Australian Open.

“È stata una partita fantastica, entrambi abbiamo giocato alla grande. Entrambi alla fine meritavamo di andare in finale.

Tre mesi fa nessuno avrebbe mai pensato della possibilità che io e Roger potessimo andare di nuovo in una finale, soprattutto nel primo Slam dell’anno.

Penso che entrambi abbiamo lavorato molto duramente per essere dove siamo. È speciale giocare con Roger in una finale Slam.

Sarà un match molto importante per entrambi. Spero di essere pronto per giocare nuovamente bene. Ho bisogno di tornare in hotel, riposare bene e recuperare. Sarà un match diverso da quelli giocati in passato. Il migliore alla fine come sempre vincerà.”

“Non c’è nessun problema, è normale che le due semifinali si giochino in giorni diversi. È vero che se giochi un match come quello di oggi sei svantaggiato, ma questa è una situazione speciale. Non mi posso lamentare. Per me è stato molto più ingiusto giocare allo US Open due giorni di fila. Se dopo un match del genere giochi domani, probabilmente non hai chance. Lì non è stato corretto, qui sì.

Negli slam si deve giocare tre set su cinque. Questo tipo di match mettono in difficoltà il corpo ma questo è il tennis vero. È speciale. Molto più speciale di giocare tre set. Dovrebbe rimanere così secondo me.”

“A volte me lo merito di prendere il time violation altre volte no. Ma la gente non si ricorda i match di 50 minuti, si ricorda queste partite che rendono lo sport un po’ più grande perché la gente si sente coinvolta in maniera profonda.

Se vuoi vedere grandi punti per cinque ore, devi avere flessibilità se si perde un po’ tempo. L’arbitro mi ha dato un time violation ma poi è stato flessibile perché ha capito che la partita era fisicamente difficile da affrontare. Bravo lui.