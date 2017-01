Andy Roddick: “Roger ha rovinato la mia carriera. No, a parte gli scherzi, il nostro rapporto era contraddistinto dal rispetto”

Mentre l’Australian Open proseguiva giorno dopo giorno, Andy Roddick veniva introdotto nella Tennis Hall of Fame. In una conferenza stampa allestita per l’occasione, l’americano ha dato prova del suo spiccato humour ed ha ironizzato con simpatia sulla rivalità avuta con Roger Federer, contro il quale ha vinto solo tre volte in ventiquattro confronti nell’arco della sua carriera.

“Roger ha rovinato la mia carriera. No, a parte gli scherzi, il nostro rapporto era contraddistinto dal rispetto. Io ho molto apprezzato il rispetto che lui mi ha mostrato, nel corso degli anni. Sarebbe stato molto peggio, per me, perdere con qualcuno che non avesse incarnato i valori che Roger simboleggia”, ha riconosciuto Roddick.

Il quale, come da suo stile, ha poi concluso con una battuta: “L’ultima con Roger l’ho vinta io. È stato fortunato che mi sia ritirato”.

Edoardo Gamacchio