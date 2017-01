Da Melbourne: La gioia di Mischa Zverev “È incredibile. Senza dubbio è stata la miglior partita della mia vita”

Mischa Zverev è il personaggio di giornata. Il tedesco ha sconfitto il numero uno al mondo Andy Murray e, in conferenza stampa, ha espresso tutta la sua gioia: “È incredibile. Senza dubbio è stata la miglior partita della mia vita”.

Mischa, fratello maggiore del classe ’97 Alexander, ha poi commentato: “Ho sempre creduto in me, nel serve and volley e negli altri colpi. Sono andato a rete tantissime volte perchè non avevo un piano B; sapevo che sarebbe stata questa l’unica tattica giusta per vincere la partita.

Non è stato facile arrivare qui a Melbourne dopo aver iniziato il 2015 al n.1100 del mondo”.

Lorenzo Carini