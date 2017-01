Australian Open Juniores: Il Tabellone Principale Maschile. Sono tre gli azzurri al via

Ci sono tre azzurrini nei main draw degli Australian Open Junior Championships, torneo di categoria Grade A che inizierà nella notte italiana.

Al via Mattia Frinzi, Francesco Forti e Federico Iannaccone.

Il Main Draw – Parte Alta

[1] Yibing Wu vs Yuta Kikuchi

Finn Bass vs Siphosothando Montsi

Thomas Bosancic vs Maxence Broville

Bang Shuo Yin vs [16] Alberto Lim

[11] Ergi Kirkin vs Olukayode Alafia Damina Ayeni

Mattia Frinzi vs Chase Ferguson

Simon Carr vs Alexey Zakharov

Ajeet Rai vs [7] Alexei Popyrin

[4] Yshai Oliel vs Francesco Forti

len Schouten vs Matthew Dellavedova

Jack Molloy vs Alexandre Rotsaert

Adam Walton vs [14] Dan Added

[9] Toru Horie vs Chun Hsin Tseng

Menelaos Efstathiou vs Joshua Howard-Tripp

Moerani Bouzige vs Tao Mu

Nikolay Vylegzhanin vs [6] Duarte Vale

Il Main Draw – Parte Bassa

[5] Corentin Moutet vs Ken Cavrak

Zizou Bergs vs Vlad Andrei Dancu

Dane Sweeny vs Shinji Hazawa

Jesper De Jong vs [10] Trent Bryde

[13] Lingxi Zhao vs Michael Vrbensky

Kody Pearson vs Mikhail Sokolovskiy

Max Stewart vs Emil Ruusuvuori

Lucas Vuradin vs [3] Marvin Moeller

[8] Naoki Tajima vs Federico Iannaccone

Alexander Crnokrak vs Siddhant Banthia

Matteo Martineau vs Finn Reynolds

Rinky Hijikata vs [12] Kacper Zuk

[15] Zsombor Piros vs Ryan Nijboer

Barnaby Smith vs Benard Bruno Nkomba

Philip Henning vs Tristan Boyer

Kaya Gore vs [2] Yu Hsiou Hsu