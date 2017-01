Da Melbourne: Fabio Fognini “Con lui all’inizio non ci capisco mai nulla. Poi ci sono stati alcune errori arbitrali che non sono stati a mio favore, però succede nel tennis” ed annuncia il ritorno di Bolelli in Davis con l’Argentina (con il video dell’incontro di oggi)

Queste le parole di Fabio Fognini dopo la sconfitta al secondo turno degli Australian Open.

“Con lui all’inizio non ci capisco mai nulla, del resto è fatto così. Gioca a caso, Tira un ace, gioca una palla corta, non ti dà ritmo e molto discontinuo e quindi e molto difficile giocarci contro.

Poi ci sono stati alcune errori arbitrali che non sono stati a mio favore, però succede nel tennis.

Ho perso, penso di aver giocato una buona partita ho avuto le mie chance ma lui non me l’ha regalata anzi ho avuto molto a sfavore ma va bene così dai.”

“Faccio fatica con questi giocatori che non mi danno ritmo, ma penso di aver gestito bene tutta la partita ma poi gli episodi non sono stati favorevoli.

Il quinto set è andato bene a Seppi, male a me.

Ora rientro a casa, poi ci attende la sfida di Buenos Aires. Rientrerà anche Bolelli e siamo un ottimo gruppo. Ce la giocheremo”.