Australian Open: Paolo Lorenzi lotta come un leone ma cede in cinque set a Viktor Troicki

Paolo Lorenzi ha lottato come un leone ma è uscito di scena nel secondo turno degli Australian Open (A$50.000.000, hard).

Il tennista toscano si è arreso a Viktor Troicki, classe 1986 e n.29 del mondo, con il risultato di 63 16 76 (3) 36 63 dopo 3 ore e 47 minuti di partita.

Mancato l’appuntamento con il 3 turno dell’Australian Open per la seconda volta in carriera.

Primo set: Troicki dopo aver annullato una palla break nel primo game, piazzava il break nel gioco successivo (a 15), con Paolo che commetteva anche un doppio fallo nel primo punto.

Sul 5 a 3 il tennista serbo, che non concedeva più nulla al servizio, teneva a 0 il turno di battuta e con due ace consecutivi conquistava la frazione per 6 a 3.

Secondo set: Paolo dall’1 pari conquistava un bel parziale di cinque game consecutivi (i break nel quarto gioco a 30 dal 30-15, con Troicki che commetteva proprio dal 30-15 tre errori gratuiti consecutivi) e nel sesto game (ai vantaggi con Lorenzi che sul break point piazzava un bel diritto vincente).

Sul 5 a 1 il n.1 italiano teneva a 15 il turno di battuta e portava a casa la frazione per 6 a 1.

Terzo set: L’azzurro dopo aver mancato una palla break nel primo gioco e annullato un break point sul 2 a 3, sul 5 pari e 0-40, mancava tre palle break consecutive commettendo degli errori di troppo in quel momento della partita (ben due i gratuiti commessi sulle palle break).

Si andava al tiebreak e qui il serbo si portava subito sul 4 a 0, prima di chiudere la frazione per 7 punti a 3, con Troicki che sul 5 a 3 piazzava un fondamentale ace e poi sul set point Lorenzi commetteva un errore gratuito di rovescio, regalando in questo modo la frazione al serbo.

Quarto set: Il toscano sul 2 pari, dallo 0-40, annullava tre palle break consecutive dopo che nel primo game aveva annullato un altro break point.

Sul 4 a 3 la svolta del parziale, con l’azzurro che dal 15-0 con Troicki al servizio, metteva a segno un mini parziale di 8 punti consecutivi, vincendo in questo modo la frazione per 6 a 3 e piazzando il break decisivo nell’ottavo gioco.

Quinto set: Paolo sull’1 pari dallo 0-40 mancava una grossa occasione non sfruttando tre palle break consecutive.

Viktor le annullava con un ace, un errore gratuito di Paolo ed un errore forzato di rovescio del n.1 italiano.

Nel game successivo Lorenzi, dal 40-0, cedeva cinque punti consecutivi e anche la battuta ai vantaggi (con Paolino che commetteva tre errori gratuiti consecutivi dal 40-30).

Il toscano sotto per 1 a 4, recuperava il break nel settimo gioco, ma nel game successivo sul 3 a 4, dal 30 a 0, cedeva nuovamente quattro punti consecutivi.

Lorenzi sul 30 pari sbagliava una facile voleè di diritto e poi sul break point, Troicki metteva a segno un bel vincente di rovescio piazzando il break decisivo.

Nel game seguente, sul 5 a 3, il serbo teneva a 30 il turno di battuta conquistando la partita per 6 a 3 e piazzando dal 30 pari due punti vincenti consecutivi.

La partita punto per punto



GS Australian Open P. Lorenzi P. Lorenzi 3 6 6 6 3 V. Troicki [29] V. Troicki [29] 6 1 7 3 6 Vincitore: V. Troicki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 3-6 V. Troicki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 V. Troicki 0-15 0-30 df 15-30 15-40 2-4 → 3-4 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 V. Troicki 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 V. Troicki 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 V. Troicki 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 6-3 V. Troicki 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 P. Lorenzi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-3 → 4-3 V. Troicki 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 3-2 → 3-3 P. Lorenzi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 V. Troicki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 V. Troicki 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 1*-4 1*-5 2-5* 3-5* 3*-6 ace 6-6 → 6-7 P. Lorenzi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 V. Troicki 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 V. Troicki 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 V. Troicki 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 3-4 P. Lorenzi 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 V. Troicki 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 V. Troicki 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 1-1 → 1-2 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 V. Troicki 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 P. Lorenzi 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 V. Troicki 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 4-1 → 5-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 V. Troicki 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 P. Lorenzi 0-15 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 V. Troicki 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 V. Troicki 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-5 → 3-6 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-5 → 3-5 V. Troicki 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 P. Lorenzi 0-15 df 15-0 0-15 df 0-30 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 V. Troicki 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-3 → 1-3 V. Troicki 15-0 ace 30-0 40-0 0-2 → 0-3 P. Lorenzi 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 V. Troicki 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

P. Lorenzi - V. Troicki

8 Aces 21

8 Doubles Faults 6

35 Winners 65

44 Unforced Errors 81

17/26 (65%) Net Points Won 31/55 (56%)

61% 1st Serves In 55%

68/98 (69%) 1st Serve Points Won 65/84 (77%)

32/62 (52%) 2nd Serve Points Won 34/70 (49%)

8/11 (73%) Break Points Saved 12/16 (75%)

89/154 (58%) 1st Return Pts Won 92/160 (57%)

36/70 (51%) 2nd Return Pts Won 30/62 (48%)

4/16 (25%) Break Points Won 3/11 (27%)

100/160 (63%) Total Service Pts Won 99/154 (64%)

55/154 (36%) Total Return Pts Won 60/160 (38%)

155/314 (49%) Total Points Won 159/314 (51%)

227 mins Duration 227 mins

175 kph / 109 mph Avg. 1st Serve Speed 180 kph / 112 mph

136 kph / 84 mph Avg. 2nd Serve Speed 142 kph / 88 mph

198 kph / 123 mph Fastest Serve 204 kph / 127 mph