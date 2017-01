Karin Knapp si ritira al primo turno degli AO contro la taipeiana Hsieh

Karin Knapp si ritira nel corso del primo turno degli Australian Open (A$50.000.000, cemento).

Dopo un’ora di gioco l’azzurra ha dato bandiera bianca contro la taipeiana Su-Wei Hsieh, 31 anni Nr. 91 Wta, sul punteggio di 6-3 2-0 a favore dell’avversaria.

Tristezza e rammarico. Questi sono i sentimenti che sorgono a vedere Karin costretta a un ennesimo ritiro e ad ascoltare le sue sconsolate parole in sala stampa. Speriamo in un recupero veloce e duraturo, siamo tutti con l’azzurra!

Primo set: inizio lottatissimo, con la Hsieh che scappa subito avanti di un break nel primo gioco, vantaggio ricucito a fatica nel quarto game dalla Knapp.

Le due giocatrici si affrontano a viso aperto e i turni di battuta tenuti diventano determinanti, in mezzo a un fioccare di break.

L’asiatica conduce sempre nel punteggio e Karin è spesso costretta a inseguire; il break della Hsieh nel quinto gioco viene confermato dal turno di servizio mantenuto. Si gira così sul 4-2 per la stessa dopo mezz’ora.

Il settimo gioco è infinito ed è probabilmente quello decisivo. L’azzurra lotta strenuamente ma è costretta a cedere nuovamente il servizio alla quinta palla break avversaria.

Resta così il tempo di annotare l’ennesimo botta e risposta tra le due (break azzurro nell’ottavo game, subito replicato dall’asiatica il game successivo), break che chiudono il set.

Al secondo set utile e’ 6-3 Hsieh in 43 minuti di gioco.

Secondo set: parziale che dura due game; al termine del secondo, infatti, a fronte dell’ennesimo break dell’avversaria e di un dolore fisico al ginocchio destro che non le dà tregua, Karin alza bandiera bianca e si ritira.

La partita punto per punto



GS Australian Open K. Knapp K. Knapp 0 3 0 S. Hsieh • S. Hsieh 40 6 2 Vincitore: S. Hsieh Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Hsieh 15-0 30-0 40-0 0-2 K. Knapp 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 S. Hsieh 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 K. Knapp 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 S. Hsieh 0-15 0-30 0-40 2-5 → 3-5 K. Knapp 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 S. Hsieh 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 K. Knapp 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 S. Hsieh 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 K. Knapp 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 S. Hsieh 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 K. Knapp 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Davide Sala