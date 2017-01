Sara Errani al secondo turno degli Australian Open. Superata Risa Ozaki in due set

Buona vittoria per Sara Errani al primo turno degli Australian Open (A$50.000.000, cemento).

L’azzurra ha sconfitto la giapponese Risa Ozaki, 22 anni Nr. 93 Wta, con il punteggio di 7-5 6-1 in un’ora e 53 minuti di gioco.

Al prossimo turno affronta la russa Makarova, giocatrice pericolosissima, soprattutto in questo torneo, dove ha già ampiamente dimostrato di trovarsi bene. Alè Sara!

Bel successo di Sarita! L’italiana ha saputo soffrire e lottare nei momenti chiave, salvo dominare con il passare dei minuti. Ottima risposta anche dal punto di vista fisico, vero e proprio punto di domanda prima dell’incontro.

Primo set: Sarita si presenta in campo con il giusto approccio e l’inizio è folgorante: doppio break di vantaggio e 3-0.

La giovane nipponica inizia però a entrare in partita, costringendo l’azzurra a scambi prolungati da fondo e iniziando a trovare angoli interessanti.

A poco a poco la Ozaki ricuce lo strappo e, grazie a due break nel quarto e nell’ottavo game, riequilibra il set impattando sul 4-4 dopo 45 minuti di gioco.

Nel finale di parziale ci si gioca tutto: la Errani è brava a crederci e mostra maggior aggressività rispetto all’avversaria; la giapponese tiene con molta fatica il servizio nel nono gioco ma nulla può due giochi più tardi: è break italiano con Sara a servire per il set.

Il dodicesimo gioco è un’altra battaglia; la Ozaki non riesce a capitalizzare due palle break mentre la Errani, soffrendo molto, riesce a far suo il parziale alla prima occasione.

È 7-5 per l’azzurra in un’ora e 14 minuti di gioco.

Secondo set: la giapponese parte bene, tenendo il turno di servizio nel primo gioco ma è un fuoco di paglia.

Da qui in poi inizia la sinfonia azzurra, con sei giochi consecutivi conquistati dalla Errani, conditi da tre servizi strappati all’avversaria.

La Ozaki cala notevolmente e diventa più fallosa; Sarita, dal canto suo, acquista maggior fiducia con il passare dei minuti e denota anche una buona condizione fisica.

Il parziale scorre così senza sussulti: e’ 6-1 per l’italiana in 39 minuti di gioco.

La partita punto per punto



GS Australian Open S. Errani S. Errani 7 6 R. Ozaki R. Ozaki 5 1 Vincitore: S. Errani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 R. Ozaki 0-15 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 S. Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 R. Ozaki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 S. Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 R. Ozaki 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 S. Errani 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Ozaki 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 7-5 R. Ozaki 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 S. Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 R. Ozaki 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 S. Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 R. Ozaki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 R. Ozaki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 S. Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-0 → 3-1 R. Ozaki 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 S. Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 R. Ozaki 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

Davide Sala