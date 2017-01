Australian Open: Risultati Day 2. Bene Djokovic Nadal, Raonic e Dimitrov. Serena batte la Bencic. Ok la Wozniacki e Karolina Pliskova

Questi i risultati con il Live dettagliato dall’Australian Open, prima prova stagionale del Grand Slam.

Nessun problema per Novak Djokovic che approda al secondo ostacolo dopo aver battuto Fernando Verdasco per 61 76 (4) 62.

Al prossimo turno sfiderà Istomin o Dodig.

Grigor Dimitrov ha superato il primo turno dopo aver battuto il numero 231 del mondo Christopher O’Connell con il punteggio di 7-6 (2), 6-3, 6-3, trovando più opposizione del previsto nel giovane giocatore aussie.

Dimitrov se la vedrà al secondo turno con il coreano Hyeon Chung.

Esordio positivo per Rafa Nadal contro Florian Mayer. Avanza Milos Raonic. Alexander Zverev si salva contro Robin Haase.

Il giovane tedesco vince al quinto un match incostante, dimostrando grande personalità. Rischia Goffin, Thiem rimonta il tedesco Struff.

Serena Williams comincia il torneo in maniera convincente. La sei volte vincitrice degli Australian Open supera in un primo turno insidioso Belinda Bencic battendola per la seconda volta in carriera su tre confronti diretti.

Tutto facile per Karolina Pliskova, la ceca testa di serie numero cinque, vince facilmente contro la spagnola Sara Sorribes Tormo con il risultato di 6-2 6-0.

Nessun problema nemmeno per Johanna Konta.

Australian Open Grand Slam | Cemento | A$50.000.000 1* Turno

Rod Laver Arena – 01:00

1. (5) Karolina Pliskova – Sara Sorribes Tormo



GS Australian Open K. Pliskova [5] K. Pliskova [5] 6 6 S. Sorribes Tormo S. Sorribes Tormo 2 0 Vincitore: K. Pliskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-0 → 6-0 K. Pliskova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 5-0 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 K. Pliskova 0-15 0-30 0-40 5-1 → 5-2 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 K. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 K. Pliskova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. Belinda Bencic – (2) Serena Williams



GS Australian Open B. Bencic B. Bencic 4 3 S. Williams [2] S. Williams [2] 6 6 Vincitore: S. Williams Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Williams 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 S. Williams 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-5 → 2-5 B. Bencic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-5 → 1-5 S. Williams 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 B. Bencic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 S. Williams 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 B. Bencic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 S. Williams 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 B. Bencic 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 S. Williams 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 B. Bencic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 S. Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 S. Williams 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 B. Bencic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 S. Williams 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 B. Bencic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Williams 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. Florian Mayer – (9) Rafael Nadal



GS Australian Open F. Mayer F. Mayer 3 4 4 R. Nadal [9] R. Nadal [9] 6 6 6 Vincitore: R. Nadal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 F. Mayer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 F. Mayer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 F. Mayer 15-0 15-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Mayer 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 F. Mayer 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 F. Mayer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 F. Mayer 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 F. Mayer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 F. Mayer 30-0 1-1 → 2-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Mayer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 F. Mayer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 F. Mayer 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 F. Mayer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Mayer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Rod Laver Arena – 09:00

1. Fernando Verdasco – (2) Novak Djokovic



GS Australian Open F. Verdasco F. Verdasco 1 6 2 N. Djokovic [2] N. Djokovic [2] 6 7 6 Vincitore: N. Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 F. Verdasco 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 F. Verdasco 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 F. Verdasco 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 F. Verdasco 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 F. Verdasco 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 F. Verdasco 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 F. Verdasco 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 F. Verdasco 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 F. Verdasco 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 F. Verdasco 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 1-6 F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-5 → 1-5 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-4 → 0-5 F. Verdasco 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 F. Verdasco 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Tsvetana Pironkova – (3) Agnieszka Radwanska



GS Australian Open T. Pironkova • T. Pironkova 15 1 A. Radwanska [3] A. Radwanska [3] 30 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Pironkova 0-15 15-15 15-30 1-1 A. Radwanska 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Pironkova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Margaret Court Arena – 01:00

1. Kirsten Flipkens – (9) Johanna Konta



GS Australian Open K. Flipkens K. Flipkens 5 2 J. Konta [9] J. Konta [9] 7 6 Vincitore: J. Konta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Konta 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 K. Flipkens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 J. Konta 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 K. Flipkens 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 J. Konta 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 K. Flipkens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Konta 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 K. Flipkens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Konta 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 K. Flipkens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 J. Konta 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 K. Flipkens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 J. Konta 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 K. Flipkens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 3-4 J. Konta 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 K. Flipkens 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Konta 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 K. Flipkens 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 J. Konta 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 K. Flipkens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. Dustin Brown – (3) Milos Raonic



GS Australian Open D. Brown D. Brown 3 4 2 M. Raonic [3] M. Raonic [3] 6 6 6 Vincitore: M. Raonic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 M. Raonic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 D. Brown 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 M. Raonic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 D. Brown 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 M. Raonic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 D. Brown 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 M. Raonic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 D. Brown 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Raonic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 D. Brown 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 D. Brown 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 D. Brown 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 M. Raonic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 D. Brown 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Brown 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Raonic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 D. Brown 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 D. Brown 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Raonic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Brown 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Raonic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Brown 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Raonic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

3. Heather Watson – (18) Samantha Stosur



GS Australian Open H. Watson H. Watson 6 3 6 S. Stosur [18] S. Stosur [18] 3 6 0 Vincitore: H. Watson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 S. Stosur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-0 → 6-0 H. Watson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-0 → 5-0 S. Stosur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 H. Watson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 S. Stosur 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 H. Watson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Stosur 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 H. Watson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 S. Stosur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 H. Watson 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 S. Stosur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 H. Watson 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 S. Stosur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 H. Watson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 S. Stosur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 H. Watson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 S. Stosur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 H. Watson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 S. Stosur 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 H. Watson 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Stosur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 H. Watson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 S. Stosur 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 H. Watson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Margaret Court Arena – 09:00

1. (15) Grigor Dimitrov – Christopher O’Connell



GS Australian Open G. Dimitrov [15] G. Dimitrov [15] 7 6 6 C.O'Connell C.O'Connell 6 3 3 Vincitore: G. Dimitrov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 C.O'Connell 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 C.O'Connell 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 C.O'Connell 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C.O'Connell 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C.O'Connell 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 6-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 C.O'Connell 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 C.O'Connell 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 C.O'Connell 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 C.O'Connell 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 C.O'Connell 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 C.O'Connell 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 C.O'Connell 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 C.O'Connell 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 C.O'Connell 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C.O'Connell 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. (22) Daria Gavrilova – Naomi Broady



GS Australian Open D. Gavrilova [22] D. Gavrilova [22] 15 3 N. Broady • N. Broady 30 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 N. Broady 0-15 15-15 30-15 3-5 D. Gavrilova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 N. Broady 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 D. Gavrilova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 N. Broady 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Gavrilova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 N. Broady 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 D. Gavrilova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Broady 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Hisense Arena – 01:00

1. (24) Alexander Zverev – Robin Haase



GS Australian Open A. Zverev [24] A. Zverev [24] 6 3 5 6 6 R. Haase R. Haase 2 6 7 3 2 Vincitore: A. Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-2 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 R. Haase 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 R. Haase 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 4-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 R. Haase 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 R. Haase 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 R. Haase 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 5-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 R. Haase 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 R. Haase 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 R. Haase 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 R. Haase 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 R. Haase 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 R. Haase 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 R. Haase 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 R. Haase 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 R. Haase 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Haase 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 R. Haase 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 R. Haase 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 R. Haase 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Haase 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 R. Haase 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 R. Haase 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 R. Haase 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 R. Haase 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. (6) Dominika Cibulkova – Denisa Allertova



GS Australian Open D. Cibulkova [6] D. Cibulkova [6] 7 6 D. Allertova D. Allertova 5 2 Vincitore: D. Cibulkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Allertova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 D. Cibulkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 D. Allertova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 D. Cibulkova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Allertova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 D. Cibulkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. Allertova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Cibulkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Allertova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 D. Cibulkova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 D. Allertova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 D. Cibulkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 D. Allertova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 D. Cibulkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 D. Allertova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 D. Cibulkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 D. Allertova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 D. Cibulkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Allertova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Cibulkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. (17) Caroline Wozniacki – Arina Rodionova



GS Australian Open C. Wozniacki [17] C. Wozniacki [17] 6 6 Ar. Rodionova Ar. Rodionova 1 2 Vincitore: C. Wozniacki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 C. Wozniacki 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Ar. Rodionova 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 C. Wozniacki 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Ar. Rodionova 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 C. Wozniacki 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Ar. Rodionova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Wozniacki 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Ar. Rodionova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 C. Wozniacki 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Ar. Rodionova 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 C. Wozniacki 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Ar. Rodionova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 C. Wozniacki 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Ar. Rodionova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 C. Wozniacki 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Non prima delle ore: 07:00

4. Omar Jasika – (21) David Ferrer



GS Australian Open O. Jasika O. Jasika 3 0 2 D. Ferrer [21] D. Ferrer [21] 6 6 6 Vincitore: D. Ferrer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 D. Ferrer 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 O. Jasika 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 D. Ferrer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 O. Jasika 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 D. Ferrer 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 O. Jasika 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 D. Ferrer 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 O. Jasika 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 D. Ferrer 15-0 30-0 30-15 40-15 0-5 → 0-6 O. Jasika 0-15 0-30 15-30 15-40 0-4 → 0-5 D. Ferrer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 O. Jasika 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 D. Ferrer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 O. Jasika 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Ferrer 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 O. Jasika 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 D. Ferrer 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 O. Jasika 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 D. Ferrer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 O. Jasika 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 D. Ferrer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 O. Jasika 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Ferrer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Show Court 2 – 01:00

1. Kateryna Bondarenko – (21) Caroline Garcia



GS Australian Open K. Bondarenko K. Bondarenko 6 4 C. Garcia [21] C. Garcia [21] 7 6 Vincitore: C. Garcia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Bondarenko 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 K. Bondarenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 C. Garcia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 K. Bondarenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 C. Garcia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 K. Bondarenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 C. Garcia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 K. Bondarenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 C. Garcia 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 C. Garcia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 K. Bondarenko 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 C. Garcia 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 K. Bondarenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 C. Garcia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 K. Bondarenko 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 4-3 C. Garcia 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 K. Bondarenko 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 K. Bondarenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 K. Bondarenko 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. Reilly Opelka – (11) David Goffin



GS Australian Open R. Opelka R. Opelka 4 6 2 6 4 D. Goffin [11] D. Goffin [11] 6 4 6 4 6 Vincitore: D. Goffin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 4-6 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 R. Opelka 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 R. Opelka 15-0 15-15 30-15 40-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 R. Opelka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 R. Opelka 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 R. Opelka 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 R. Opelka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Opelka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Opelka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 R. Opelka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 R. Opelka 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 R. Opelka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 R. Opelka 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 R. Opelka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 D. Goffin 15-0 40-0 3-2 → 3-3 R. Opelka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Opelka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Goffin 15-0 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 R. Opelka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 R. Opelka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 R. Opelka 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Opelka 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Jordan Thompson – Joao Sousa



GS Australian Open J. Thompson J. Thompson 6 4 6 6 6 J. Sousa J. Sousa 7 6 3 2 1 Vincitore: J. Thompson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-1 J. Sousa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 J. Sousa 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 J. Thompson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 J. Sousa 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Sousa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 J. Thompson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 J. Sousa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 4-1 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 J. Sousa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Sousa 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 J. Sousa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Sousa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Sousa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 J. Sousa 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 J. Thompson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 J. Sousa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 J. Thompson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Thompson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Sousa 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 J. Thompson 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 J. Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. (16) Barbora Strycova – Elizaveta Kulichkova



GS Australian Open B. Strycova [16] B. Strycova [16] 6 6 E. Kulichkova E. Kulichkova 3 2 Vincitore: B. Strycova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 E. Kulichkova 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 B. Strycova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 E. Kulichkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 B. Strycova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 E. Kulichkova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 B. Strycova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 E. Kulichkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 B. Strycova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Kulichkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 B. Strycova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 E. Kulichkova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 B. Strycova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 E. Kulichkova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 B. Strycova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 E. Kulichkova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 B. Strycova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 E. Kulichkova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Show Court 3 – 01:00

1. Yanina Wickmayer – Lucie Safarova



GS Australian Open Y. Wickmayer Y. Wickmayer 6 6 1 L. Safarova L. Safarova 3 7 6 Vincitore: L. Safarova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 L. Safarova 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Y. Wickmayer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-5 → 1-5 L. Safarova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Y. Wickmayer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 L. Safarova 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Y. Wickmayer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 L. Safarova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 L. Safarova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Y. Wickmayer 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 L. Safarova 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Y. Wickmayer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 L. Safarova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Y. Wickmayer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 L. Safarova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Y. Wickmayer 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Safarova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Y. Wickmayer 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Safarova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Y. Wickmayer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Safarova 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 Y. Wickmayer 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 5-3 L. Safarova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Y. Wickmayer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 L. Safarova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Y. Wickmayer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 L. Safarova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Y. Wickmayer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Safarova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. (14) Elena Vesnina – Ana Bogdan



GS Australian Open E. Vesnina [14] E. Vesnina [14] 7 6 A. Bogdan A. Bogdan 5 2 Vincitore: E. Vesnina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 A. Bogdan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 E. Vesnina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Bogdan 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 E. Vesnina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Bogdan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 E. Vesnina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Bogdan 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 A. Bogdan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 E. Vesnina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 A. Bogdan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 A. Bogdan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 E. Vesnina 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Bogdan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 E. Vesnina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 3-1 A. Bogdan 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Bogdan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. (8) Dominic Thiem – Jan-Lennard Struff



GS Australian Open D. Thiem [8] D. Thiem [8] 4 6 6 6 J. Struff J. Struff 6 4 4 3 Vincitore: D. Thiem Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 J. Struff 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 J. Struff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 J. Struff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Struff 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 J. Struff 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 5-4 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. Struff 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Struff 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Struff 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Struff 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 J. Struff 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 J. Struff 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 D. Thiem 15-0 30-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 J. Struff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 D. Thiem 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 J. Struff 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Struff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Struff 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. (6) Gael Monfils – Jiri Vesely



GS Australian Open G. Monfils [6] G. Monfils [6] 6 6 6 J. Vesely J. Vesely 2 3 2 Vincitore: G. Monfils Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 G. Monfils 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 J. Vesely 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 G. Monfils 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 J. Vesely 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 J. Vesely 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 J. Vesely 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 J. Vesely 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 J. Vesely 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 J. Vesely 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 J. Vesely 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Vesely 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-1 → 5-2 J. Vesely 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 G. Monfils 15-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 J. Vesely 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 J. Vesely 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 5 – 01:00

1. Jared Donaldson – Rogerio Dutra Silva



GS Australian Open J. Donaldson J. Donaldson 6 6 1 4 4 R. Dutra Silva R. Dutra Silva 3 0 6 6 6 Vincitore: R. Dutra Silva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 4-6 R. Dutra Silva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 J. Donaldson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 R. Dutra Silva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 R. Dutra Silva 2-5 J. Donaldson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 R. Dutra Silva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 J. Donaldson 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 R. Dutra Silva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 2-2 J. Donaldson 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 R. Dutra Silva 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 J. Donaldson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 R. Dutra Silva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 J. Donaldson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 R. Dutra Silva 15-0 30-0 30-15 40-0 3-4 → 3-5 J. Donaldson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 R. Dutra Silva 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 J. Donaldson 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 R. Dutra Silva 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Donaldson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 R. Dutra Silva 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Donaldson 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 R. Dutra Silva 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 J. Donaldson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-5 → 1-5 R. Dutra Silva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 0-5 J. Donaldson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 R. Dutra Silva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 J. Donaldson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 R. Dutra Silva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 J. Donaldson 0-15 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 R. Dutra Silva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-0 → 5-0 J. Donaldson 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 R. Dutra Silva 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 J. Donaldson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 R. Dutra Silva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Donaldson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 R. Dutra Silva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 J. Donaldson 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 R. Dutra Silva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 J. Donaldson 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Dutra Silva 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 J. Donaldson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Dutra Silva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Donaldson 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. Kyle Edmund – Santiago Giraldo



GS Australian Open K. Edmund K. Edmund 6 7 6 S. Giraldo S. Giraldo 2 5 3 Vincitore: K. Edmund Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 S. Giraldo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 K. Edmund 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 S. Giraldo 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 K. Edmund 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 S. Giraldo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 K. Edmund 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Giraldo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 K. Edmund 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 S. Giraldo 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 S. Giraldo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 K. Edmund 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 S. Giraldo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 K. Edmund 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 S. Giraldo 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 K. Edmund 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Giraldo 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 K. Edmund 15-0 15-15 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Giraldo 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 K. Edmund 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Giraldo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 K. Edmund 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 5-2 S. Giraldo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 K. Edmund 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 S. Giraldo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 S. Giraldo 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 K. Edmund 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Jennifer Brady – Johanna Larsson



GS Australian Open J. Brady J. Brady 6 6 M. Zanevska M. Zanevska 3 2 Vincitore: J. Brady Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3

4. Kayla Day – Andrea Petkovic



GS Australian Open K. Day K. Day 3 2 A. Petkovic A. Petkovic 6 6 Vincitore: A. Petkovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Petkovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 K. Day 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 K. Day 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Petkovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 K. Day 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 A. Petkovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 K. Day 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 K. Day 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 A. Petkovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 K. Day 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 A. Petkovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 K. Day 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 K. Day 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 7 – 01:00

1. Ekaterina Alexandrova – (30) Ekaterina Makarova



GS Australian Open E. Alexandrova E. Alexandrova 0 6 1 E. Makarova [30] E. Makarova [30] 6 4 6 Vincitore: E. Makarova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 E. Makarova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 1-6 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-5 → 1-5 E. Makarova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-4 → 0-5 E. Alexandrova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 E. Makarova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 E. Makarova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 E. Makarova 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 E. Alexandrova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 E. Makarova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 E. Alexandrova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 E. Makarova 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 E. Makarova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 E. Alexandrova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 E. Makarova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 E. Alexandrova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-5 → 0-6 E. Makarova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 0-5 E. Alexandrova 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 E. Makarova 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 E. Alexandrova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 E. Makarova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Yoshihito Nishioka – Alex Bolt



GS Australian Open Y. Nishioka Y. Nishioka 6 1 6 6 A. Bolt A. Bolt 4 6 2 4 Vincitore: Y. Nishioka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 A. Bolt 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 A. Bolt 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Bolt 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Bolt 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Y. Nishioka 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Bolt 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 A. Bolt 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 A. Bolt 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Bolt 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Y. Nishioka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Bolt 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Y. Nishioka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Bolt 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Y. Nishioka 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 A. Bolt 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Y. Nishioka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 A. Bolt 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Y. Nishioka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 A. Bolt 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Bolt 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 A. Bolt 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Bolt 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Y. Nishioka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Bolt 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Y. Nishioka 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Bolt 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. (13) Roberto Bautista Agut – Guido Pella



GS Australian Open R. Bautista Agut [13] R. Bautista Agut [13] 6 6 6 G. Pella G. Pella 3 1 1 Vincitore: R. Bautista Agut Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 G. Pella 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 G. Pella 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 G. Pella 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 G. Pella 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 G. Pella 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 G. Pella 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 G. Pella 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 G. Pella 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 G. Pella 15-0 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 G. Pella 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 G. Pella 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

4. Danka Kovinic – Saisai Zheng



GS Australian Open D. Kovinic D. Kovinic 6 6 S. Zheng S. Zheng 0 4 Vincitore: D. Kovinic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Zheng 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 D. Kovinic 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 5-4 S. Zheng 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 D. Kovinic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 S. Zheng 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 3-3 D. Kovinic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 S. Zheng 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 D. Kovinic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 S. Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Kovinic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 S. Zheng 0-15 0-30 0-40 15-40 5-0 → 6-0 D. Kovinic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 S. Zheng 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 D. Kovinic 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 S. Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 D. Kovinic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 8 – 01:00

1. Luksika Kumkhum – Naomi Osaka



GS Australian Open L. Kumkhum L. Kumkhum 7 4 5 N. Osaka N. Osaka 6 6 7 Vincitore: N. Osaka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 L. Kumkhum 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 L. Kumkhum 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 L. Kumkhum 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 N. Osaka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Kumkhum 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Kumkhum 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Kumkhum 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 N. Osaka 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Kumkhum 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 N. Osaka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 L. Kumkhum 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Kumkhum 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 N. Osaka 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 L. Kumkhum 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 L. Kumkhum 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 N. Osaka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 L. Kumkhum 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 L. Kumkhum 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 L. Kumkhum 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 L. Kumkhum 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 N. Osaka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 L. Kumkhum 15-0 15-15 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 N. Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Kumkhum 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. Sara Errani – Risa Ozaki



GS Australian Open S. Errani S. Errani 7 6 R. Ozaki R. Ozaki 5 1 Vincitore: S. Errani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 R. Ozaki 0-15 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 S. Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 R. Ozaki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 S. Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 R. Ozaki 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 S. Errani 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Ozaki 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 7-5 R. Ozaki 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 S. Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 R. Ozaki 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 S. Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 R. Ozaki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 R. Ozaki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 S. Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-0 → 3-1 R. Ozaki 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 S. Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 R. Ozaki 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

3. Blake Mott – (18) Richard Gasquet



GS Australian Open B. Mott B. Mott 4 4 2 R. Gasquet [18] R. Gasquet [18] 6 6 6 Vincitore: R. Gasquet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 2-6 B. Mott 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 B. Mott 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 B. Mott 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 B. Mott 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 B. Mott 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 R. Gasquet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 B. Mott 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 R. Gasquet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 B. Mott 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 B. Mott 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 R. Gasquet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 B. Mott 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 B. Mott 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 B. Mott 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 B. Mott 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 B. Mott 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 B. Mott 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

4. Tommy Haas – Benoit Paire



GS Australian Open T. Haas T. Haas 0 6 4 0 B. Paire • B. Paire 0 7 6 0 Vincitore: B. Paire Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 B. Paire 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Haas 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 B. Paire 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 T. Haas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 B. Paire 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 T. Haas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 B. Paire 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 T. Haas 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 B. Paire 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. Haas 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Paire 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* 0-6* 1*-6 2*-6 6-6 → 6-7 B. Paire 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 T. Haas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 B. Paire 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 T. Haas 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 B. Paire 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 T. Haas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 B. Paire 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 T. Haas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 B. Paire 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Haas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 B. Paire 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Haas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 10 – 01:00

1. Thomas Fabbiano – Donald Young



GS Australian Open T. Fabbiano T. Fabbiano 4 6 4 D. Young D. Young 6 7 6 Vincitore: D. Young Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 D. Young 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 D. Young 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 D. Young 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 D. Young 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 T. Fabbiano 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 D. Young 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 T. Fabbiano 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 1-6* 6-6 → 6-7 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 6-5 → 6-6 D. Young 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 D. Young 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 D. Young 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 D. Young 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 T. Fabbiano 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 D. Young 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Young 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 D. Young 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 D. Young 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 D. Young 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 D. Young 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 D. Young 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. Lin Zhu – Jelena Ostapenko



GS Australian Open L. Zhu L. Zhu 4 0 J. Ostapenko J. Ostapenko 6 6 Vincitore: J. Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 0-5 → 0-6 L. Zhu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-4 → 0-5 J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-3 → 0-4 L. Zhu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 L. Zhu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 L. Zhu 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 L. Zhu 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 L. Zhu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 J. Ostapenko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 L. Zhu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 J. Ostapenko 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 L. Zhu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

3. Gilles Muller – Taylor Fritz



GS Australian Open G. Muller G. Muller 7 7 6 0 T. Fritz • T. Fritz 6 6 3 0 Vincitore: G. Muller Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 T. Fritz 0-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 G. Muller 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 G. Muller 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 G. Muller 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 G. Muller 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 G. Muller 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 G. Muller 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 G. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 G. Muller 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 G. Muller 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 G. Muller 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 G. Muller 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 G. Muller 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 G. Muller 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 G. Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 G. Muller 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 G. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Muller 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 12 – 01:00

1. Irina Falconi – Xinyun Han



GS Australian Open I. Falconi I. Falconi 6 7 X. Han X. Han 1 5 Vincitore: I. Falconi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 I. Falconi 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 X. Han 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 I. Falconi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 5-5 X. Han 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 I. Falconi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 X. Han 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 I. Falconi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 X. Han 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 I. Falconi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 X. Han 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 I. Falconi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 X. Han 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 I. Falconi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 X. Han 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-0 → 5-1 I. Falconi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 X. Han 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 I. Falconi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 X. Han 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 I. Falconi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. Frances Tiafoe – Mikhail Kukushkin



GS Australian Open F. Tiafoe F. Tiafoe 6 6 6 6 0 M. Kukushkin • M. Kukushkin 1 7 3 2 0 Vincitore: F. Tiafoe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 M. Kukushkin 0-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 M. Kukushkin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 M. Kukushkin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Kukushkin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 4-2 → 5-2 M. Kukushkin 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 M. Kukushkin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 M. Kukushkin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 M. Kukushkin 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 M. Kukushkin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 F. Tiafoe 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 M. Kukushkin 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 M. Kukushkin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. Mandy Minella – Magda Linette



GS Australian Open M. Minella M. Minella 7 6 M. Linette M. Linette 5 4 Vincitore: M. Minella Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Minella 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Linette 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 M. Minella 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 M. Linette 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Minella 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 M. Minella 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 M. Minella 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 M. Linette 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Minella 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 M. Linette 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 M. Minella 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 M. Linette 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Minella 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Linette 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 M. Minella 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Linette 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 M. Minella 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 M. Linette 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Minella 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. Hyeon Chung – Renzo Olivo



GS Australian Open H. Chung H. Chung 6 6 6 0 R. Olivo • R. Olivo 2 3 2 0 Vincitore: H. Chung Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 R. Olivo 0-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 R. Olivo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 H. Chung 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 R. Olivo 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 H. Chung 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 R. Olivo 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 H. Chung 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Olivo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 H. Chung 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Olivo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 6-3 H. Chung 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 R. Olivo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 H. Chung 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 R. Olivo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 H. Chung 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Olivo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 H. Chung 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 R. Olivo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 H. Chung 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 R. Olivo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 H. Chung 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 R. Olivo 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 H. Chung 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 R. Olivo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 H. Chung 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Olivo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 13 – 01:00

1. (25) Gilles Simon – Michael Mmoh



GS Australian Open G. Simon [25] G. Simon [25] 6 6 6 M. Mmoh M. Mmoh 1 3 3 Vincitore: G. Simon Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 G. Simon 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Mmoh 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 G. Simon 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 M. Mmoh 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 G. Simon 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Mmoh 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 G. Simon 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Mmoh 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 G. Simon 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Mmoh 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 G. Simon 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 M. Mmoh 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 G. Simon 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Mmoh 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 G. Simon 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Mmoh 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 G. Simon 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Mmoh 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 G. Simon 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 M. Mmoh 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 G. Simon 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Mmoh 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 G. Simon 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Mmoh 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Simon 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

2. Donna Vekic – Lizette Cabrera



GS Australian Open D. Vekic D. Vekic 7 6 L. Cabrera L. Cabrera 5 2 Vincitore: D. Vekic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Vekic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 L. Cabrera 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 L. Cabrera 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 D. Vekic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 L. Cabrera 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 D. Vekic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 L. Cabrera 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Vekic 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 L. Cabrera 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 D. Vekic 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 L. Cabrera 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 D. Vekic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 L. Cabrera 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 L. Cabrera 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 D. Vekic 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 L. Cabrera 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 D. Vekic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 L. Cabrera 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

3. Mikhail Youzhny – Marcos Baghdatis



GS Australian Open M. Youzhny M. Youzhny 0 3 0 M. Baghdatis • M. Baghdatis 0 6 3 Vincitore: M. Baghdatis per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Baghdatis 0-3 M. Youzhny 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 M. Baghdatis 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 M. Youzhny 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Baghdatis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 M. Youzhny 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 M. Baghdatis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 M. Youzhny 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 M. Baghdatis 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Youzhny 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Baghdatis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Youzhny 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Baghdatis 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. Camila Giorgi – (12) Timea Bacsinszky



GS Australian Open C. Giorgi C. Giorgi 4 6 5 T. Bacsinszky [12] T. Bacsinszky [12] 6 3 7 Vincitore: T. Bacsinszky Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 T. Bacsinszky 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 T. Bacsinszky 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 T. Bacsinszky 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 T. Bacsinszky 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 T. Bacsinszky 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 T. Bacsinszky 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 T. Bacsinszky 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 4-3 T. Bacsinszky 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 T. Bacsinszky 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Bacsinszky 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Bacsinszky 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 T. Bacsinszky 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 T. Bacsinszky 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 T. Bacsinszky 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 T. Bacsinszky 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 C. Giorgi 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Court 14 – 01:00

1. Cagla Buyukakcay – Oceane Dodin



GS Australian Open C. Buyukakcay C. Buyukakcay 5 7 2 O. Dodin O. Dodin 7 6 6 Vincitore: O. Dodin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 C. Buyukakcay 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 O. Dodin 0-15 0-30 15-30 15-40 1-5 → 2-5 C. Buyukakcay 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-4 → 1-5 O. Dodin 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 C. Buyukakcay 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 O. Dodin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Buyukakcay 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 O. Dodin 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 O. Dodin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 C. Buyukakcay 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 O. Dodin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 C. Buyukakcay 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 O. Dodin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 C. Buyukakcay 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 O. Dodin 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 C. Buyukakcay 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 O. Dodin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 C. Buyukakcay 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 O. Dodin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Buyukakcay 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 O. Dodin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 C. Buyukakcay 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 O. Dodin 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 C. Buyukakcay 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 O. Dodin 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 4-4 C. Buyukakcay 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 O. Dodin 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 C. Buyukakcay 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 O. Dodin 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 C. Buyukakcay 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 O. Dodin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 C. Buyukakcay 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

2. (28) Alizé Cornet – Myrtille Georges



GS Australian Open A. Cornet [28] A. Cornet [28] 6 4 6 M. Georges M. Georges 3 6 1 Vincitore: A. Cornet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 M. Georges 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 A. Cornet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 5-1 M. Georges 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 4-1 A. Cornet 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 M. Georges 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 A. Cornet 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 M. Georges 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Cornet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 M. Georges 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Cornet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 M. Georges 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. Cornet 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 M. Georges 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 A. Cornet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 M. Georges 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 A. Cornet 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 M. Georges 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Cornet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 M. Georges 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 A. Cornet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 M. Georges 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 A. Cornet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Georges 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Cornet 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Georges 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Cornet 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Alexandr Dolgopolov – Borna Coric



GS Australian Open A. Dolgopolov A. Dolgopolov 6 6 3 7 B. Coric B. Coric 3 4 6 6 Vincitore: A. Dolgopolov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 6-7* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 B. Coric 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 A. Dolgopolov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 B. Coric 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Dolgopolov 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 B. Coric 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 A. Dolgopolov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 B. Coric 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 A. Dolgopolov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 B. Coric 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 A. Dolgopolov 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 B. Coric 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 A. Dolgopolov 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 B. Coric 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. Dolgopolov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 B. Coric 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Dolgopolov 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 B. Coric 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Dolgopolov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 B. Coric 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 A. Dolgopolov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 30-40 0-1 → 0-2 B. Coric 15-0 30-0 40-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Dolgopolov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 B. Coric 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 A. Dolgopolov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 B. Coric 0-15 0-30 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. Dolgopolov 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 B. Coric 15-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Dolgopolov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 B. Coric 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Dolgopolov 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Coric 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Dolgopolov 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 B. Coric 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 A. Dolgopolov 0-15 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 B. Coric 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 A. Dolgopolov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 B. Coric 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 A. Dolgopolov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 B. Coric 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Dolgopolov 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

4. Denis Istomin – Ivan Dodig



GS Australian Open D. Istomin D. Istomin 30 6 6 3 5 I. Dodig • I. Dodig 30 1 4 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 I. Dodig 0-15 15-15 15-30 30-30 5-4 D. Istomin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 I. Dodig 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 D. Istomin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 I. Dodig 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 D. Istomin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 I. Dodig 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 I. Dodig 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Istomin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 I. Dodig 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 I. Dodig 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 D. Istomin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 I. Dodig 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 D. Istomin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 I. Dodig 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Istomin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 I. Dodig 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 I. Dodig 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 I. Dodig 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 I. Dodig 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Istomin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 I. Dodig 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Istomin 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 I. Dodig 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 D. Istomin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 I. Dodig 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 I. Dodig 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 D. Istomin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 I. Dodig 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 D. Istomin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 15 – 01:00

1. Nikoloz Basilashvili – (32) Philipp Kohlschreiber



GS Australian Open N. Basilashvili N. Basilashvili 4 6 6 4 P. Kohlschreiber [32] P. Kohlschreiber [32] 6 3 7 6 Vincitore: P. Kohlschreiber Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 P. Kohlschreiber 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 N. Basilashvili 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 4-2 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 4-1 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 P. Kohlschreiber 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 P. Kohlschreiber 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Basilashvili 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 N. Basilashvili 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

2. Maria Sakkari – Anett Kontaveit



GS Australian Open M. Sakkari M. Sakkari 6 6 A. Kontaveit A. Kontaveit 0 4 Vincitore: M. Sakkari Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Kontaveit 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 M. Sakkari 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Kontaveit 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 M. Sakkari 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Kontaveit 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Sakkari 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 A. Kontaveit 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Sakkari 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 A. Kontaveit 15-0 15-15 15-30 15-40 5-0 → 6-0 M. Sakkari 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-0 → 5-0 A. Kontaveit 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 M. Sakkari 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Kontaveit 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 M. Sakkari 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Adam Pavlasek – Andrew Whittington



GS Australian Open A. Pavlasek A. Pavlasek 4 6 2 3 A. Whittington A. Whittington 6 4 6 6 Vincitore: A. Whittington Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 A. Pavlasek 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 A. Whittington 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Pavlasek 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Whittington 15-0 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Pavlasek 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 A. Whittington 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Pavlasek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Whittington 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Pavlasek 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 A. Whittington 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 A. Pavlasek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 A. Whittington 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 A. Pavlasek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 A. Whittington 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 A. Pavlasek 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 A. Whittington 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Pavlasek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Whittington 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 A. Pavlasek 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 A. Whittington 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Pavlasek 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 A. Whittington 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 A. Pavlasek 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 A. Whittington 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 A. Pavlasek 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Whittington 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Pavlasek 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Whittington 0-15 0-30 15-30 30-30 4-5 → 4-6 A. Pavlasek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 A. Whittington 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Pavlasek 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 A. Whittington 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 A. Pavlasek 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Whittington 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Pavlasek 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 A. Whittington 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Pavlasek 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 19 – 01:00

1. Anna Blinkova – Monica Niculescu



GS Australian Open A. Blinkova A. Blinkova 6 4 6 M. Niculescu M. Niculescu 2 6 4 Vincitore: A. Blinkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Blinkova 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Niculescu 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 A. Blinkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 M. Niculescu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Blinkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 M. Niculescu 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Blinkova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Niculescu 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 A. Blinkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Niculescu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Blinkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 M. Niculescu 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Blinkova 0-15 15-15 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 M. Niculescu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Blinkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Niculescu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Blinkova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Niculescu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 A. Blinkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Niculescu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Blinkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 M. Niculescu 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 A. Blinkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 M. Niculescu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 A. Blinkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Niculescu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Blinkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 M. Niculescu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. (30) Pablo Carreno Busta – Peter Polansky



GS Australian Open P. Carreno Busta [30] P. Carreno Busta [30] 0 6 3 3 6 3 P. Polansky • P. Polansky 0 0 6 6 2 0 Vincitore: P. Carreno Busta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 P. Polansky 3-0 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 P. Polansky 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 P. Polansky 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 P. Polansky 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 P. Polansky 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 P. Carreno Busta 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 P. Polansky 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 P. Polansky 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 P. Polansky 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 P. Carreno Busta 15-0 2-3 → 3-3 P. Polansky 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 P. Polansky 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 P. Polansky 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 P. Carreno Busta 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 P. Polansky 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 P. Polansky 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 P. Carreno Busta 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 P. Polansky 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 P. Carreno Busta 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 P. Polansky 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 0-1 → 0-2 P. Carreno Busta 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 P. Polansky 0-15 0-30 0-40 5-0 → 6-0 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 P. Polansky 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 P. Polansky 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

3. (20) Ivo Karlovic – Horacio Zeballos



GS Australian Open I. Karlovic [20] I. Karlovic [20] 0 6 3 7 6 21 H. Zeballos • H. Zeballos 0 7 6 5 2 20 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 H. Zeballos 21-20 I. Karlovic 15-0 15-15 30-15 40-15 20-20 → 21-20 H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 20-19 → 20-20 I. Karlovic 15-0 30-0 30-15 40-15 19-19 → 20-19 H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 19-18 → 19-19 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 18-18 → 19-18 H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 18-17 → 18-18 I. Karlovic 15-0 15-15 30-15 40-15 17-17 → 18-17 H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 17-16 → 17-17 I. Karlovic 15-0 30-0 30-15 40-15 16-16 → 17-16 H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 16-15 → 16-16 I. Karlovic 15-0 15-15 30-15 40-15 15-15 → 16-15 H. Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 15-14 → 15-15 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 14-14 → 15-14 H. Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 14-13 → 14-14 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 13-13 → 14-13 H. Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 13-12 → 13-13 I. Karlovic 15-0 15-15 30-15 40-15 12-12 → 13-12 H. Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 12-11 → 12-12 I. Karlovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 11-11 → 12-11 H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 11-10 → 11-11 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 10-10 → 11-10 H. Zeballos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 10-9 → 10-10 I. Karlovic 15-0 15-15 30-15 40-15 9-9 → 10-9 H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 9-8 → 9-9 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 8-8 → 9-8 H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 8-7 → 8-8 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 7-7 → 8-7 H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 7-6 → 7-7 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 40-15 6-6 → 7-6 H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 H. Zeballos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 I. Karlovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 I. Karlovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 H. Zeballos 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 H. Zeballos 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 H. Zeballos 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 I. Karlovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 H. Zeballos 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 I. Karlovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 I. Karlovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 H. Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 I. Karlovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 I. Karlovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 H. Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 H. Zeballos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 H. Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 I. Karlovic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 I. Karlovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 H. Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 I. Karlovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 I. Karlovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. Mirjana Lucic-Baroni – Qiang Wang



GS Australian Open M. Lucic-Baroni M. Lucic-Baroni 4 6 6 Q. Wang Q. Wang 6 3 4 Vincitore: M. Lucic-Baroni Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Lucic-Baroni 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Q. Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 M. Lucic-Baroni 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Q. Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 M. Lucic-Baroni 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Q. Wang 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Lucic-Baroni 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Q. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 M. Lucic-Baroni 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Q. Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Lucic-Baroni 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Q. Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 M. Lucic-Baroni 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Q. Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Lucic-Baroni 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Q. Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 M. Lucic-Baroni 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Q. Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Lucic-Baroni 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Q. Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 M. Lucic-Baroni 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Q. Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 M. Lucic-Baroni 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Q. Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 M. Lucic-Baroni 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Q. Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 M. Lucic-Baroni 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Q. Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 M. Lucic-Baroni 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Court 20 – 01:00

1. (25) Timea Babos – Nicole Gibbs



GS Australian Open T. Babos [25] T. Babos [25] 6 4 N. Gibbs N. Gibbs 7 6 Vincitore: N. Gibbs Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Babos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 N. Gibbs 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 T. Babos 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 N. Gibbs 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 T. Babos 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 N. Gibbs 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 T. Babos 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 N. Gibbs 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 T. Babos 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 N. Gibbs 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 N. Gibbs 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 T. Babos 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 N. Gibbs 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 T. Babos 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 N. Gibbs 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 T. Babos 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 N. Gibbs 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 T. Babos 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 N. Gibbs 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 T. Babos 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 N. Gibbs 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Babos 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. Lara Arruabarrena – (31) Yulia Putintseva



GS Australian Open L. Arruabarrena L. Arruabarrena 6 6 Y. Putintseva [31] Y. Putintseva [31] 7 7 Vincitore: Y. Putintseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 8*-8 9-8* 9-9* 10*-9 10*-10 10-11* 6-6 → 6-7 Y. Putintseva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 L. Arruabarrena 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 L. Arruabarrena 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Y. Putintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 L. Arruabarrena 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Y. Putintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 L. Arruabarrena 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 L. Arruabarrena 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 L. Arruabarrena 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 4-3* 5-3* 6*-3 6*-4 6-5* 6-6* 7*-6 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 L. Arruabarrena 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 L. Arruabarrena 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 L. Arruabarrena 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Y. Putintseva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 L. Arruabarrena 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 L. Arruabarrena 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Y. Putintseva 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 L. Arruabarrena 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Y. Putintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. Dmitry Tursunov – Radek Stepanek



GS Australian Open D. Tursunov D. Tursunov 2 6 3 R. Stepanek R. Stepanek 6 7 6 Vincitore: R. Stepanek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 R. Stepanek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 D. Tursunov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 R. Stepanek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 D. Tursunov 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 R. Stepanek 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Tursunov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Stepanek 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Tursunov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 R. Stepanek 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 R. Stepanek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 D. Tursunov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 R. Stepanek 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 D. Tursunov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 R. Stepanek 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 D. Tursunov 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 R. Stepanek 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 D. Tursunov 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 R. Stepanek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 D. Tursunov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 R. Stepanek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Tursunov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 R. Stepanek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 D. Tursunov 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 R. Stepanek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 D. Tursunov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 R. Stepanek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 D. Tursunov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 R. Stepanek 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Tursunov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. Fabio Fognini – (28) Feliciano Lopez



GS Australian Open F. Fognini F. Fognini 7 6 7 F. Lopez [28] F. Lopez [28] 5 3 5 Vincitore: F. Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 F. Lopez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 F. Lopez 15-0 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 F. Lopez 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 F. Lopez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Lopez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Lopez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Lopez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-2 → 5-3 F. Lopez 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 F. Lopez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 F. Lopez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 F. Lopez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 F. Lopez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 F. Lopez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 F. Lopez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 F. Lopez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 F. Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 F. Lopez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Court 22 – 01:00

1. Karin Knapp – Su-Wei Hsieh



GS Australian Open K. Knapp K. Knapp 0 3 0 S. Hsieh • S. Hsieh 40 6 2 Vincitore: S. Hsieh Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Hsieh 15-0 30-0 40-0 0-2 K. Knapp 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 S. Hsieh 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 K. Knapp 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 S. Hsieh 0-15 0-30 0-40 2-5 → 3-5 K. Knapp 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 S. Hsieh 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 K. Knapp 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 S. Hsieh 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 K. Knapp 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 S. Hsieh 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 K. Knapp 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

2. Radu Albot – Carlos Berlocq



GS Australian Open R. Albot R. Albot 4 6 7 6 C. Berlocq C. Berlocq 6 7 5 7 Vincitore: C. Berlocq Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 R. Albot 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 C. Berlocq 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 R. Albot 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 C. Berlocq 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 R. Albot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 C. Berlocq 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 R. Albot 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 C. Berlocq 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 R. Albot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Berlocq 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Albot 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 C. Berlocq 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 R. Albot 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 C. Berlocq 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 R. Albot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 C. Berlocq 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 R. Albot 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 C. Berlocq 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 R. Albot 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 C. Berlocq 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 R. Albot 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 C. Berlocq 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 R. Albot 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 C. Berlocq 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 C. Berlocq 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 R. Albot 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 C. Berlocq 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 R. Albot 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 C. Berlocq 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 R. Albot 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 C. Berlocq 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 R. Albot 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 C. Berlocq 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Albot 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Berlocq 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 R. Albot 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Berlocq 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 R. Albot 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 C. Berlocq 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 R. Albot 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 C. Berlocq 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 R. Albot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 C. Berlocq 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Albot 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 C. Berlocq 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Albot 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Daniil Medvedev – Ernesto Escobedo



GS Australian Open D. Medvedev D. Medvedev 5 6 6 1 E. Escobedo E. Escobedo 7 4 7 6 Vincitore: E. Escobedo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 1-6 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-5 → 1-6 E. Escobedo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 E. Escobedo 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 D. Medvedev 15-0 40-0 0-2 → 1-2 E. Escobedo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 E. Escobedo 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 E. Escobedo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 E. Escobedo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 E. Escobedo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 E. Escobedo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 E. Escobedo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 E. Escobedo 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 E. Escobedo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 E. Escobedo 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 E. Escobedo 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 E. Escobedo 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 E. Escobedo 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 E. Escobedo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 E. Escobedo 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 E. Escobedo 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 E. Escobedo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 E. Escobedo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. Ana Konjuh – Kristina Mladenovic