Australian Open: Esordio slam da ricordare per il giovane Alex de Minaur

Era l’esordio del tabellone principale in un torneo del Grand Slam per il giovane tennista Aussie Alex de Minaur e non ha fatto sfigurato.

Alex infatti ha battuto Gerard Melzer dopo cinque set con il risultato di 57 36 62 67 (2) 61 dopo 3 ore e 42 minuti di partita.

Da segnalare che Alex sotto per 2 set a 1 e 5 a 2 nel quarto parziale ha recuperato lo svantaggio ed ha anche annullato un match point sul 4 a 5, 30-40 ed era alla battuta, prima di vincere la frazione al tiebreak per 7 punti a 2.

Sicuramente un esordio slam da ricordare per il tennista classe 1999.

La partita punto per punto