ITF Junior: Giulio Zeppieri vince negli Emirati Arabi. La situazione aggiornata per gli Australian Open Junior

Con l’inizio della stagione tennistica riprende anche la rubrica dedicata al tennis giovanile e subito portiamo buone notizie per chi segue i nostri giovani.

L’Italia ha dominato il G4 svoltosi negli Emirati Arabi Uniti con la doppietta di Giulio Zeppieri, classe 2001, che vinto sia il singolare che il doppio, in coppia con l’altro italiano Andrea Trapani. Nel singolare Zeppieri ha superato in finale il Pakistano Murtaza. Zeppieri ha dominato il torneo non perdendo nemmeno un set dal primo all’ultimo turno, dimostrando così di essere già pronto per tornei di categoria superiore.

Nello stesso torneo quarti di finale per Andrea Trapani e Marco Furlanetto, secondo turno per Flavio Cobolli e primo turno per Michele Vianello e Raffaele Giuliano. Come detto, nel doppio dominio azzurro con la vittoria di Zeppieri-Trapani, che in semifinale avevano battuto l’altra coppia italiana formata da Furlanetto e Vianello. Nel femminile secondo turno per Alice Amendola e primo per Lavinia Lancellotti.

Nella settimana che precede gli Australian Open, tutti i più forti tennisti junior che parteciperanno al primo slam della stagione sono impegnati nel G1 australiano che ha preso il via venerdì e finirà giovedì prossimo. Nel momento in cui scrivo questo articolo c’è ancora una sola italiana in gara, la più giovane di tutti, Lisa Piccinetti che ha brillantemente superato due turni, battendo prima una wild card australiana e questa notte la forte russa Rybakina. Agli ottavi di finale domani mattina affronterà la statunitense Hurricane Black. Fuori invece al secondo turno Tatiana Pieri e al primo turno Maria Vittoria Viviani e Federica Bilardo. Nel doppio sono ancora in gara Bilardo-Pieri. Eliminate invece Piccinetti-Viviani.

Nel maschile tutti eliminati al primo turno i tre italiani al via, Federico Iannacone, Mattia Frinzi e Francesco Forti che aveva superato comunque le qualificazioni. Nel doppio Forti-Frinzi sono ancora in gara e giocheranno il secondo turno domani mattina.

Tutti gli italiani impegnati in questo torneo li ritroveremo a partire dalla fine della settimana impegnati negli Australian Open. La situazione aggiornata ad oggi è la seguente: nel femminile sicure del main draw Tatiana Pieri (numero 16 del seeding), Federica Bilardo (numero 29), e Maria Vittoria Viviani (numero 41); prima delle escluse dal main draw è Lisa Piccinetti, che quindi ha ottime possibilità anche lei di completare il poker azzurro nel tabellone principale.

Nel maschile, sicuri del main draw Mattia Frinzi (numero 37 del seeding) e Federico Iannacone (numero 46), ultimo degli ammessi per ora. Farà le qualificazioni Francesco Forti, numero 7 delle quali.

Paolo Angella