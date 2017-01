Da Melbourne: Bernard Tomic “Ci sono circa 50 tennisti che hanno una condizione fisica migliore della mia che sono fuori dalla top 150″

Bernard Tomic, uno dei giocatori più attesi dal pubblico australiano, ha parlato della difficoltà del suo debutto all’Australian Open contro Thomaz Bellucci.

Dichiara Tomic “Bellucci è un giocatore molto forte, ha vinto in passato contro grandi giocatori ed ha quasi raggiunto la Top20 e ha vinto diversi titoli ATP in carriera. Per me è uno dei dieci tennisti più forti sulla terra battuta, so che sarà difficile e dovrò rimanere concentrato al 100% per vincere l’incontro” Uno dei suoi handicap maggiori quando è passato al professionismo (2008) è stato sempre il fisico, un qualcosa che ancora non sembra essere pienamente preparato.: “Ci sono circa 50 tennisti che hanno una condizione fisica migliore della mia che sono fuori dalla top 150. Poi ci sono altri che sono nella Top15 e forse sono in condizioni peggiori delle mie. I grandi servitori come Raonic, Isner o Kyrgios non credo che basano il loro gioco sul fisico, io invece mi baso sulla mia abilità di giocare a tennis.

Il mio obiettivo principale rimane raggiungere la top10. La Top20 era il mio obiettivo di due stagioni fa. Per questo dobbiamo lavorare duro, soprattutto se si vuole restare al top. Non è qualcosa che accade in una notte. Ho avuto un grande 2016, nonostante abbia giocato solo due Masters 1000, quest’anno spero di fare meglio” – ha concluso Tomic.