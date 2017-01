ATP Auckland: Jack Sock conquista il torneo e la top 20 (Video)

Jack Sock ha vinto questa notte il torneo ATP 250 di Auckland.

Il tennista americano ha sconfitto in finale Joao Sousa con il risultato di 63 57 63.

Per Sock si tratta del secondo successo in carriera nel circuito maggiore, dopo aver vinto nel 2015 a Houston. Dalla prossima settimana sarà best ranking al n.20 del mondo.

ATP Auckland 250 | Cemento | $450.110 – Finali

Centre Court – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [4] Marcin Matkowski / Aisam-Ul-Haq Qureshi vs Jonathan Erlich / Scott Lipsky



ATP Auckland Marcin Matkowski / Aisam-Ul-Haq Qureshi [4] Marcin Matkowski / Aisam-Ul-Haq Qureshi [4] 1 6 10 Jonathan Erlich / Scott Lipsky Jonathan Erlich / Scott Lipsky 6 2 3 Vincitori: MATKOWSKI / QURESHI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-3 J. Erlich / Lipsky 1-0 J. Erlich / Lipsky 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 0-6 1-6 1-7 1-8 df 1-9 2-9 3-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Matkowski / Qureshi 15-0 30-0 5-2 → 6-2 J. Erlich / Lipsky 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 M. Matkowski / Qureshi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 J. Erlich / Lipsky 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-1 → 3-2 M. Matkowski / Qureshi 15-0 30-0 30-15 2-1 → 3-1 J. Erlich / Lipsky 0-15 0-30 df 15-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 M. Matkowski / Qureshi 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 1-0 → 1-1 J. Erlich / Lipsky 0-15 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Matkowski / Qureshi 0-15 0-30 0-40 15-40 1-5 → 1-6 J. Erlich / Lipsky 15-0 30-0 30-15 ace 1-4 → 1-5 M. Matkowski / Qureshi 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 1-3 → 1-4 J. Erlich / Lipsky 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 M. Matkowski / Qureshi 15-0 30-0 0-2 → 1-2 J. Erlich / Lipsky 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 M. Matkowski / Qureshi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

2. Joao Sousa vs [4] Jack Sock (non prima ore: 02:30)