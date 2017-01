Da Melbourne: La prima volta da n.1 del seeding in uno Slam per Angelique Kerber “Certo che sento la pressione, è molto più alta rispetto allo scorso anno”

Angelique Kerber per la prima volta sarà al via in un torneo del Grand Slam da testa di serie n.1.

“Mi godrò questa senzazione in ogno modo. Per la prima volta sarò n.1 del mondo in una prova Slam”.

La pressione però per la tedesca sarà molto alta nella sua situazione attuale: “Certo che sento la pressione, è molto più alta rispetto allo scorso anno.

Avrò molti punti da difendere nei prossimi 12 mesi”, ha dichiarato l’attuale campionessa degli Australian Open e US Open prima di terminare con un atteggiamento positivo la conferenza stampa davanti ai media. “Sono molto fiduciosa però, ho preparato bene questo evento e non vedo l’ora di scendere in campo. So di poter vincere questo Slam dopo aver accumulato ancora più esperienza negli ultimi mesi.”