Si ritira Jarmila Gajdosova: “È la decisione più difficile della mia vita”

Dopo Ana Ivanovic, anche un’altra giocatrice ha annunciato la fine della sua carriera da professionista. Si tratta di Jarmila Gajdosova, conosciuta dopo il matrimonio come Jarmila Wolfe.

Attraverso il proprio account Twitter, la 29enne australiana ha messo fine ai 13 anni nel circuito WTA: “È la decisione più difficile della mia vita. Il tennis è lo sport della mia vita, non solo a livello professionale. Sarà un buco difficile da ricoprire; l’ultimo anno è stato molto difficile per me e purtroppo non sono riuscita a recuperare da un infortunio alla schiena. I miei medici hanno confermato che il problema persiste e dunque d’ora in poi mi concentrerò solamente sulla mia vita privata con mio marito Adam”.

In carriera ha vinto due titoli del circuito maggiore spingendosi fino alla 25 posizione della classifica mondiale nel maggio 2011.

Nel settembre 2010 vince il suo primo titolo WTA in Cina al Guangzhou International Women’s Open superando in finale la russa Alla Kudrjavceva con il punteggio di 6-1, 6-4.

Nel gennaio 2011 vince il suo secondo torneo della carriera ad Hobart battendo in finale l’americana Bethanie Mattek-Sands per 6-4, 6-3.

Nei tornei del Grand Slam vanta come miglior risultato gli ottavi di finale raggiunti al Roland Garros e a Wimbledon, entrambi nel 2010.

Nota curiosa della tennista aussie che ha sposato nel 2009 il tennista connazionale Samuel Groth acquisendone il cognome e giocando dunque accreditata come Jarmila Groth fino alla loro separazione avvenuta nel 2011, anno in cui ha ripreso il cognome di nascita. Dal 2015 è nota anche come Jarmila Wolfe, avendo sposato il pilota militare statunitense Adam Wolfe.

Lorenzo Carini