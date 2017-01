Roger Federer parla del suo possibile ritiro: “Il mio obiettivo continua ad essere quello di battere i migliori e di vincere i tornei più importanti, e se non potrò fare questo, allora sarà il momento di vedere se continuare”

Roger Federer ha parlato ancora del suo ritiro.

Dichiara l’ex n.1 del mondo: “Mi piace fare ciò che sto facendo, e so che non durerà per sempre. Ovviamente mi ritirerò e dunque non tornerò ad essere un tennista professionista, quindi voglio divertirmi al massimo finchè posso.”

“Il mio obiettivo continua ad essere quello di battere i migliori e di vincere i tornei più importanti, e se non potrò fare questo, allora sarà il momento di vedere se continuare o meno. Ma ora sono vicino ai top players e voglio continuare senza dubbio a giocare.”