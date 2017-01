Al via gli Australian Open 2017: dal 16 gennaio live in esclusiva su Eurosport

Il nuovo anno è appena iniziato ed Eurosport fa subito ace nel cuore degli appassionati di tennis: dal 16 gennaio, infatti, si accendono i riflettori sugli Australian Open, con la diretta esclusiva del primo Slam stagionale 2017. I campioni in carica Novak Djokovic e Angelique Kerber dovranno difendersi dalla concorrenza di tutti gli altri protagonisti del circuito a partire da Andy Murray, Roger Federer, Rafael Nadal, e Serena Williams.

Eurosport garantirà maratone quotidiane per tutti gli appassionati:

• nella prima settimana, fino agli ottavi di finale, la diretta partirà all’una di notte per concludersi alle 14.15 su Eurosport 1 e a metà mattinata su Eurosport 2;

• dalla seconda settimana, a partire dai quarti di finale, la programmazione sarà focalizzata su Eurosport 1 con la copertura integrale delle fasi finali del torneo;

• per chi non vuole perdersi nemmeno un match tutto il torneo è visibile anche su Eurosport Player, il servizio OTT accessibile da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV – dove sarà possibile seguire tutti i campi in diretta grazie all’attivazione dei canali aggiuntivi;

• Eurosport Player trasmetterà a partire da oggi, 11 gennaio, anche tutti i match di qualificazione.

A completamento della copertura LIVE, gli esperti di Eurosport, Mats Wilander, Barbara Schett e Alex Corretja, saranno ancora una volta alla guida di “Game, Set and Mats”, lo storico magazine tennistico di Eurosport in onda durante i tornei dello Slam. Saranno due gli appuntamenti quotidiani, alle 9:30 e al termine dell’ultimo incontro di giornata, attorno alle 14:15: entrambi proporranno approfondimenti, analisi e interviste con i migliori giocatori del circuito.

Ritorna anche la rubrica giornaliera “The Coach”, all’interno della quale Patrick Mouratoglou, allenatore di Serena Williams, offrirà i suoi consigli tecnico-tattici prima dei match di cartello, ricorrendo all’ausilio della realtà aumentata.

Dopo la positiva esperienza sui campi rossi francesi del Roland Garros, inoltre, debutta nella terra dei canguri la leggenda John McEnroe, nei panni del Commissioner of Tennis. Il fenomenale ex tennista statunitense, vincitore di ben 7 titoli del Grande Slam in singolare, regalerà al pubblico del canale paneuropeo le sue impressioni e i suoi sagaci commenti per tutta la durata del torneo, fino all’emozionante epilogo del 29 gennaio.

La squadra di commentatori italiani sarà composta da Jacopo Lo Monaco, Federico Ferrero, Riccardo Bisti, Dario Puppo e Niccolò Trigari, che saranno affiancati per il commento tecnico da Barbara Rossi, Gianni Ocleppo, Guido Monaco, Lorenzo Cazzaniga, Stefano Semeraro e Fabio Colangelo.

L’offerta 2017 di tennis su Eurosport comprende una copertura completa e in esclusiva di tre tornei del Grande Slam – Australian Open, Roland Garros e US Open – e una ricca selezione di tornei ATP e WTA con più di 1000 ore live distribuite nel corso dell’anno.