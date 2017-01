Due vittorie e sette sconfitte per i colori azzurri nel primo turno di quali degli AO

Bilancio negativo (2 vittorie e 7 sconfitte) per i colori azzurri nel primo turno delle qualificazioni degli Australian Open.



Il sorteggio era stato maligno ma ci si attendeva qualcosa di più dalla nottata australiana.

Il primo vincitore di giornata è stato Thomas Fabbiano, autore di un bel successo in tre set contro l’americano Bradley Klahn, avversario insidioso su questa superficie data la sua potenza.

Thomas ha saputo soffrire, tenere bene dal punto di vista mentale e spuntarla al terzo set grazie anche a un’ottima condizione fisica.

Al prossimo turno affronta un giapponese, Akira Santillan, classe 1997, n.211 ATP, giocatore in crescita, autore di un’ottima prova stanotte e avversario da prendere con le pinze.

Il secondo azzurro a passare il turno è stato Lucone Vanni, vincitore in rimonta in tre set nel derby contro Federico Gaio. Luca ha confermato i progressi mostrati nel finale della scorsa stagione, concedendosi un secondo turno ostico ma fattibile. Troverà infatti lo statunitense Alexander Sarkissian, classe 1990, n.214 ATP, giocatore potente e dai buoni fondamentali, già ammirato lo scorso anno nel circuito Challenger.

Sui rimanenti sei eliminati italiani vanno fatte delle distinzioni.

Un plauso è comunque da riconoscere a Marco Cecchinato, bravo a far soffrire oltremodo il giovane gioiellino USA Tiafoe, vincitore solo 7-5 nel terzo e decisivo parziale al termine di un incontro sempre in bilico e ad Alessandro Giannessi. Quest’ultimo era sicuramente il più atteso e sarà probabilmente il più criticato ma il sorteggio non gli aveva arriso. Il suo avversario, il ceco Satral, merita più della posizione Atp in cui si trova e, a partire dai potenti colpi da fondo, è di buona caratura. Resta il rammarico per l’andamento dell’incontro: Giannessi ha perso con un duplice 7-6, ma in entrambi i parziali ha avuto delle ottime occasioni per prevalere (5-4 e servizio nel primo set e due palle break insidiosissime a metà del secondo).

Autori di un buon incontro anche Lorenzo Giustino e Stefano Napolitano, entrambi opposti a giocatori più forti di loro ma entrambi bravi a giocarsela sino in fondo.

Il primo ha tenuto per un set, prima di soccombere nei due successivi sotto i potenti colpi del bosniaco Basic mentre il secondo ha fatto partita pari con lo statunitense Opelka salvo cedere sul più bello. Stefano, infatti, può recriminare per tre palle break insidiosissime non concretizzate sul 4-4 del primo parziale, palle che hanno deciso l’incontro. Il bombardiere americano, già sugli scudi lo scorso anno, non ha più concesso nulla al servizio e, a suon di prime, si è guadagnato il successo.

Delusioni di giornata Riccardo Bellotti e Matteo Donati.

Bellotti ha lottato per un parziale, giocato alla pari contro il più quotato francese Millot, salvo sciogliersi completamente nel secondo set. La superficie non è quella che predilige ma ci si aspettava qualcosa di più, soprattutto dopo il buon 2016 disputato a livello Itf.

Matteo Donati si è invece ritirato contro lo sloveno Blaz Kavcic nel corso del secondo set. L’azzurro ha accusato sin da subito problemi alla schiena, problemi che non gli hanno permesso di giocarsela contro il forte sloveno; dopo la perdita del primo set, sul punteggio di 3-3 nel secondo, è arrivata la giusta decisione di ritiro dell’italiano.

Ecco i punteggi del primo turno di qualificazione:

T. Fabbiano b. B. Klahn 6-4 6-7(3) 6-3

L. Vanni b. F. Gaio 5-7 6-2 6-3

F. Tiafoe b. M. Cecchinato 6-3 5-7 7-5

J. Satral b. A. Giannessi 7-6(6) 7-6(4)

M. Basic b. L. Giustino 3-6 6-3 6-2

R. Opelka b. S. Napolitano 7-5 6-3

V. Millot b. R. Bellotti 6-3 6-1

B. Kavcic b. M. Donati 6-2 3-3 (R)

Davide Sala