Roger Feder lancia una linea personalizzata di palline da tennis (Video)

Roger Federer ha lanciato ufficialmente la nuova palla Wilson RF.

Dichiara Federer: “Quando Wilson mi ha chiesto quale fosse la mia palla da tennis preferita, ho dato delle indicazioni provando diversi tipi. Continuo a fornire informazioni per trovare la palla perfetta”.

Introducing the @RogerFederer Legacy Ball. The first professionally designed ball with every spec tested and approved by Roger. pic.twitter.com/k0sv70wD21

— Wilson Tennis (@WilsonTennis) 5 gennaio 2017