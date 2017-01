Torneo Open di Natale: Nicola Ghedin vince nel maschile, doppietta di Angelica Moratelli

Concluso anche il secondo torneo Open di Natale targato 2001 Team (montepremi totale 3.500€) svoltosi presso il Centro Sportivo Plebiscito dal 21 dicembre a domenica 8 gennaio 2017, con le vittorie di Nicola Ghedin (2.1, ST Bassano in campo maschile) e Angelica Moratelli (2.3, CS Plebiscito) in campo femminile.

6/2 6/4 il risultato a favore di Ghedin in campo maschile, che supera così il 2.2 del CT Bologna Fabio Mercuri (vincitore dei due tornei Open dello scorso anno), mentre 6/1 6/4 si impone la favorita Angelica Moratelli sulla 2.4 bolognese Camilla Abbate, conquistando così il secondo titolo consecutivo (il terzo, contando anche l’Open del Centro Sportivo 2000 dello scorso anno).

Nel doppio maschile sono i romani Gabriele Noce (2.4) e Cristiano Russo (2.7) a conquistare il titolo, sconfiggendo in finale i vicentini Fabrizio Cavestro/Matteo Dal Zotto 6/4 7/5.

Due edizioni di tornei Open di Natale decisamente positive: livello ancora più alto, sia nel maschile che nel femminile con oltre 60 seconda categoria iscritti per torneo, numeri ancora più alti, con 260 iscritti totali per torneo (circa), e la grande soddisfazione di veder vincere, due volte, il nuovo acquisto per la squadra di A2 del Centro Sportivo Plebiscito, Angelica Moratelli, allenata proprio presso la 2001 Team Tenni Academy dal maestro Giampaolo Coppo e dai collaboratori.

Presenti alla premiazione, il direttore della 2001 Team Tennis Academy Gianfranco Barbiero, delegato per la Federazione Italiana Tennis Andrea Mantegazza, lo sponsor Mister Coffee/Illy Caffè, il giudice arbitro del torneo Maria Vincenza Mastronardi, gli arbitri della finale Luigi Teti e Rino Meneghin

Un ringraziamento agli sponsor, Mister Coffee/Illy Caffè, Joma e San Benedetto.

Menzione speciale per i migliori giocatori di entrambi i tornei: primo premio, grazie alla vittoria al Centro Sportivo 2000 e ai quarti al C.S. Plebiscito, al bassanese Francesco Salviato, secondo assoluto Nicola Ghedin, terzo Francesco Ferrari (tutti ST Bassano), mentre nel femminile vittoria ad Angelica Moratelli, seconda classificata Sara Marcionni.

Spettatori presenti: circa 100.