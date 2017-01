WTA Sydney: Roberta Vinci diventa testa di serie. Al primo turno sfiderà la Sakkari

Cambia l’avversaria di Roberta Vinci nel primo turno del torneo WTA Premier di Sydney.

Dopo il ritiro di Karolina Pliskova, l’azzurra è diventata testa di serie e sfiderà all’esordio la qualificata greca Maria Sakkari, classe 1995, n.96 del mondo.

WTA Sydney Premier | Cemento | $776.000

(1) Kerber, Angelique vs Bye

Kasatkina, Daria vs Babos, Timea

(LL) Vekic, Donna vs Gavrilova, Daria

(LL) Rodionova, Arina vs (6) Konta, Johanna

(3) Cibulkova, Dominika vs Siegemund, Laura

(WC) Bouchard, Eugenie vs Zhang, Shuai

Stosur, Samantha vs Pavlyuchenkova, Anastasia

Begu, Irina-Camelia vs (5) Kuznetsova, Svetlana

(10) Wozniacki, Caroline vs Puig, Monica

(WC) Bencic, Belinda vs Putintseva, Yulia

Strycova, Barbora vs Makarova, Ekaterina

(Q) Sakkari, Maria vs (9) Vinci, Roberta

(8) Vesnina, Elena vs Vandeweghe, CoCo

(LL) Falconi, Irina vs (Q) Duan, Ying-Ying

(Q) Bondarenko, Kateryna vs (Q) Mchale, Christina

Bye vs (2) Radwanska, Agnieszka