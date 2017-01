Bernard Tomic tra tennis e business: “Il mio obiettivo è giocare a tennis fino a quando non ne avrò più e fino a quando avrò raggiunto abbastanza denaro.”

Bernard Tomic parla del rapporto tra tennis e business.

Dichiara il tennista australiano: “Quando sei giovane vuoi giocare per passione. Ora è tutto un grande business, c’è tanto denaro in palio, tanti soldi intorno, quindi è molto diverso.”

“Non sono cresciuto con chissà quali ricchezze prima del tennis, quindi guadagnare così tanto a una giovane età ha cambiato la mia mente e anche la mia vita. Rispetto ancora il tennis al 100%, ma ho anche rispetto per cosa c’è intorno e per un qualcosa che può sistemarmi per tutta la vita. Il mio obiettivo è giocare a tennis fino a quando non ne avrò più e fino a quando avrò raggiunto abbastanza denaro.”