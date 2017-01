Boris Becker guarda ancora il “suo” Novak Djokovic

Boris Becker, ex numero uno del mondo ed ex coach di Novak Djokovic, rimane ancora attento a ciò che il suo ex allievo fa in campo.

Quest’oggo Boris ha visto in televisione l’incontro tra Nole e Fernando Verdasco a Doha.

Il serbo ha vinto l’incontro dopo aver salvato 5 match point e alla fine della partita Becker ha scritto su Twitter: “Grande lottatore Novak Djokovic ma Verdasco avrebbe dovuto conquistare uno di quei 5 match point. Questo è il tennis”.