Il bel gesto di Novak Djokovic

La vittoria di Novak Djokovic su Radek Stepanek e l’accesso alle semifinali di Doha era dato per scontato ma non è stato scontato quello che ha fatto in campo il n.2 del mondo.

Novak infatti durante la partita per la gioia di un giovane spettatore che meravigliato ha baciato il campione serbo. Questo è sicuramente un bellissmo gesto d’amore per tutti gli appassionati di questo sport.