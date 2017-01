Combined Brisbane: Risultati Day 6. Raonic elimina Nadal ed è in semifinale. Dimitrov batte Thiem. La Cornet in finale nel femminile (Video)

Questi i risultati con il Live dettagliato dal torneo Combined di Brisbane.

Raonic elimina Nadal ed è in semifinale. Dimitrov batte Thiem. La Cornet in finale nel femminile dopo il ritiro della Muguruza che ha lasciato il campo per un problema fisico (dolore all’inguine).

Semifinali

Raonic (1) – Dimitrov (7)

Nishikori (3) – Wawrinka (2)

Combined Brisbane | Cemento | Quarti di Finale M – Semifinali F

Pat Rafter Arena – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Kyle Edmund vs [2] Stan Wawrinka



ATP Brisbane Kyle Edmund Kyle Edmund 7 4 4 Stan Wawrinka [2] Stan Wawrinka [2] 6 6 6 Vincitore: S. WAWRINKA

2. [WC] Jordan Thompson vs [3] Kei Nishikori



ATP Brisbane Jordan Thompson Jordan Thompson 1 1 Kei Nishikori [3] Kei Nishikori [3] 6 6 Vincitore: K. NISHIKORI

3. [4] Garbiñe Muguruza vs Alizé Cornet (non prima ore: 06:00)



WTA Brisbane Garbiñe Muguruza [4] • Garbiñe Muguruza [4] 0 1 Alizé Cornet Alizé Cornet 0 4 Vincitore: A. CORNET per ritiro

4. [1] Milos Raonic vs [5] Rafael Nadal (non prima ore: 10:00)



ATP Brisbane Milos Raonic [1] Milos Raonic [1] 4 6 6 Rafael Nadal [5] Rafael Nadal [5] 6 3 4 Vincitore: M. RAONIC

5. [6] Elina Svitolina vs [3] Karolina Pliskova (non prima ore: 12:00)



WTA Brisbane Elina Svitolina [6] Elina Svitolina [6] 0 2 3 Karolina Pliskova [3] • Karolina Pliskova [3] 0 6 2

Show Court 1 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Bethanie Mattek-Sands / Sania Mirza vs Su-Wei Hsieh / Laura Siegemund



WTA Brisbane Bethanie Mattek-Sands / Sania Mirza [1] Bethanie Mattek-Sands / Sania Mirza [1] 6 6 Su-Wei Hsieh / Laura Siegemund Su-Wei Hsieh / Laura Siegemund 6 4 3 Vincitori: MATTEK-SANDS / MIRZA

2. [3] Abigail Spears / Katarina Srebotnik vs [2] Ekaterina Makarova / Elena Vesnina



WTA Brisbane Abigail Spears / Katarina Srebotnik [3] Abigail Spears / Katarina Srebotnik [3] 1 3 Ekaterina Makarova / Elena Vesnina [2] Ekaterina Makarova / Elena Vesnina [2] 6 6 Vincitori: MAKAROVA / VESNINA

3. [4] Dominic Thiem vs [7] Grigor Dimitrov (non prima ore: 07:30)