WTA Brisbane: Roberta Vinci perde per la prima volta in carriera da Karolina Pliskova

Roberta Vinci si ferma ai quarti di finale del torneo WTA Premier di Brisbane ($1.000.00, hard).

La tennista pugliese si è arresa per la prima volta in carriera a Karolina Pliskova, 24 anni. n.6 del mondo, con il risultato di 36 62 62 dopo 1 ora e 52 minuti di partita.

Da segnalare che Roberta nel terzo e decisivo set avanti per 2 a 0, subiva da quel momento un duro parziale di sei game consecutivi.

I break della ceca nel quarto gioco (a 15 con doppio fallo dell’azzurra sulla palla break), nel sesto game (ai vantaggi dal 40-15 con la Vinci che mancava due palle per il 3 pari) e nell’ottavo game (a 0 con doppio fallo nel primo punto del gioco).

La Pliskova quindi chiudeva la partita per 6 a 2.

WTA Premier Brisbane – Hard

QF Kar. Pliskova – Vinci (0-2) ore 07:30



WTA Brisbane Karolina Pliskova [3] Karolina Pliskova [3] 3 6 6 Roberta Vinci [8] Roberta Vinci [8] 6 2 2 Vincitore: K. PLISKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 R. Vinci 0-15 df 0-30 0-40 5-2 → 6-2 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-2 → 5-2 R. Vinci 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 R. Vinci 0-15 0-30 0-40 15-40 df 1-2 → 2-2 K. Pliskova 30-0 40-0 40-15 df 0-2 → 1-2 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Vinci 15-0 15-15 40-15 40-40 df 5-2 → 6-2 K. Pliskova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-A 40-40 ace 4-2 → 5-2 R. Vinci 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 K. Pliskova 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 3-1 → 4-1 R. Vinci 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 R. Vinci 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 K. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Vinci 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 K. Pliskova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 R. Vinci 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 K. Pliskova 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 K. Pliskova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 K. Pliskova 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 R. Vinci 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1

11 Aces 63 Double Faults 450% 1st Serve % 52%30/37 (81%) 1st Serve Points Won 29/53 (55%)18/37 (49%) 2nd Serve Points Won 23/48 (48%)5/7 (71%) Break Points Saved 13/18 (72%)12 Service Games Played 1324/53 (45%) 1st Return Points Won 7/37 (19%)25/48 (52%) 2nd Return Points Won 19/37 (51%)5/18 (28%) Break Points Won 2/7 (29%)13 Return Games Played 1248/74 (65%) Total Service Points Won 52/101 (51%)49/101 (49%) Total Return Points Won 26/74 (35%)97/175 (55%) Total Points Won 78/175 (45%)

Kar. Pliskova – Vinci

Mar 21, 1992 Birthday: Feb 18, 1983

24 years Age: 33 years

Czech Republic Czech Republic Country: Italy Italy

6 Current rank: 18

5 (Oct 24, 2016) Highest rank: 7 (Jun 27, 2016)

592 Total matches: 846

$6 932 726 Prize money: $11 374 729

4 600 Points: 2 210

Right-handed Plays: Right-handed